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ТАСС

Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал

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Кабина экипажа космического корабля Crew Dragon
Кабина экипажа космического корабля Crew Dragon.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что впервые за почти девять лет американские астронавты будут доставлены на МКС "на американской ракете, которая стартует с американской земли"

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Для нас огромная честь вернуться в Центр космических полетов им. Кеннеди", - сказал Харли, который участвовал в последнем полете в рамках программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Она была прекращена в 2011 году, и с тех пор астронавтов доставляют на МКС российские "Союзы". "Это потрясающий момент для NASA и для всей космической программы <...>", - добавил он.

Директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что впервые за почти девять лет американские астронавты будут доставлены на МКС "на американской ракете, которая стартует с американской земли". "Вы стали лучом света для всей Америки", - обратился он к астронавтам, отметив, что США и "весь мир переживают сейчас тяжелые времена".

Харли и Бенкен были доставлены во Флориду из Центра пилотируемых полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где они проходили предполетную подготовку. Старт корабля намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта прошлого года и пристыковался к ней на следующий день. Его расстыковка состоялась через неделю. Посадочный модуль после спуска на парашютах приводнился в Атлантическом океане.

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