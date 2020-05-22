Тест доброй воли: Минобороны развёртывает лаборатории против COVID-19

Минобороны приняло решение о развёртывании мобильных лабораторий для помощи медикам в отдалённых населенных пунктах. Это позволит оперативно организовать тестирование на COVID-19 там, где нет стационарных медучреждений. Вся техника специально прошла модернизацию. По мнению экспертов, такие подразделения особенно понадобятся в вахтовых поселках на Севере.

Минобороны приняло решение о развёртывании мобильных лабораторий для помощи медикам в отдалённых населенных пунктах. Это позволит оперативно организовать тестирование на COVID-19 там, где нет стационарных медучреждений. Вся техника специально прошла модернизацию. По мнению экспертов, такие подразделения особенно понадобятся в вахтовых поселках на Севере.

Автономно и безопасно

Мобильные лабораторные комплексы (МЛК) повышенной защищённости развёртывают во всех военных округах, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Каждый из них представляет собой несколько автомобилей повышенной проходимости, в которых есть всё необходимое для полностью автономной работы в течение 10 дней. В прошлом году МЛК использовали для анализа эпидемиологической обстановки во время наводнения в Иркутской области.

Такая лаборатория может быть переброшена самолетами военно-транспортной авиации и в считанные часы развернута в любом регионе страны. Оборудование МЛК позволяет проводить анализы проб воды, воздуха и грунта на наличие токсичных химикатов, радиоактивных веществ и биологически патогенных агентов. Расчёт лаборатории может экстренно определять карантинные инфекции и в реальном времени передавать собранную информацию через специальные системы связи. В машинах есть отделения для безопасного хранения взятых проб.

Лечение быстрого реагирования

Ранее в военных округах начали формировать аэромобильные группы, в состав которых вошли медики, специалисты по санобработке войск РХБЗ, а также инженерно-саперные и железнодорожные подразделения.

Эти части находятся в режиме постоянной готовности выдвинуться в населенный пункт, где произошла вспышка заболевания. В их распоряжение выделят самолеты военно-транспортной авиации и воинские эшелоны. В наиболее труднодоступные места специалистов и оборудование доставят на вертолетах.

Создание оперативных подразделений для борьбы с коронавирусной инфекцией обусловлено тем, что во многих отдалённых населённых пунктах и вахтовых посёлках нет подходящих стационарных медучреждений, и в случае появления заболевших, там сложится чрезвычайная ситуация.

Подразделения быстрого реагирования получили всё необходимое, чтобы на месте оперативно развернуть полноценный инфекционный госпиталь, а также начать спецобработку объектов инфраструктуры и жилых помещений. Однако помимо тестов на коронавирус, медикаментов и материалов для санобработки военным может понадобиться серьёзное оборудование для анализа биоматериалов. В МЛК, которые им дадут для усиления, есть всё необходимое, чтобы получить быстрые результаты.

Аэромобильные группы формируют на базе медицинских отрядов специального назначения, которые ещё в начале года стали создавать во всех военных округах. Такие отряды, которые в войсках называют медицинским спецназом, — это самостоятельные административные единицы, имеющие в своем хозяйстве всё необходимое для автономной работы: полевые кухни, бани, палатки для проживания, автоперевязочные и многое другое.

— Инициатива эта очень нужная, особенно в такой период, когда многие люди лишены медицинской помощи. Вдали от крупных городов её уровень очень низкий, — заявила «Известиям» врач-инфекционист Анна Орешкова. — Иногда местные жители вынуждены ехать к врачу на большое расстояние. А в такое время, когда уменьшилось транспортное сообщение, а города и вовсе закрыты на карантин, кто-то полностью оказался отрезанным от медпомощи.

С момента начала распространения нового коронавируса на территории России Минобороны стало постепенно подключать свои ресурсы для борьбы с COVID-19. Во многих регионах сейчас строят многофункциональные военные медицинские центры. Кроме того, расширен перечень лиц, которые могут обращаться в батальонные и полковые медпункты: в него вошли родственники офицеров, отставники, служащие других силовых ведомств, а в экстренных случаях — все нуждающиеся.

Также в связи с пандемией оборонное ведомство решило отправить курсантов и слушателей академий по домам досрочно, а для призывников ввело строгие профилактические меры. На призывных пунктах созданы посты контроля, где проверят состояние здоровья молодых людей. Команды призывников разделят, а контакты между ними исключат. Прибыв к месту службы, все новоявленные солдаты пройдут двухнедельный карантин.