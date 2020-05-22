Судьба «Каракурта»: распределена первая партия малых ракетных кораблей

Малые ракетные корабли (МРК) «Каракурт» разделят между флотами. Покинувшие судостроительные заводы 18 МРК будут направлены на Тихий океан, Балтийское и Черное моря в равных долях — по шесть единиц. Каспийская флотилия и Северный флот останутся без «малышей» этого проекта. Эксперты отмечают, что такое решение можно назвать неожиданным, так как изначально планировалось создать в ВМФ одну мощную ракетную группировку и не распылять корабли.

Малые ракетные корабли (МРК) «Каракурт» разделят между флотами. Покинувшие судостроительные заводы 18 МРК будут направлены на Тихий океан, Балтийское и Черное моря в равных долях — по шесть единиц. Каспийская флотилия и Северный флот останутся без «малышей» этого проекта. Эксперты отмечают, что такое решение можно назвать неожиданным, так как изначально планировалось создать в ВМФ одну мощную ракетную группировку и не распылять корабли.

Ударят из засады

Предварительное решение о распределении МРК проекта 22800 «Каракурт» было принято Главкоматом ВМФ. Впрочем, оно еще может быть скорректировано — это зависит от сроков реализации кораблестроительной программы, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. МРК уже не раз неожиданно перебрасывали из состава одного флота в другой. В частности, в 2016 году два ракетных корабля «Серпухов» и «Зеленый дол» проекта «Буян-М» наделали много шума в Европе во время перехода из Севастополя на Балтику. Европейские СМИ не ожидали увидеть у своих берегов носителей крылатых ракет «Калибр». Оба МРК, кстати, так и остались в составе Балтфлота.

Летом 2018 года МРК «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершили переход из Каспийского моря в Черное, а оттуда в Средиземное, где на время присоединились к группировке кораблей ВМФ России. Через год моряки Каспийской флотилии этот поход повторили.

Всего флоту будет передано 18 «Каракуртов». Сейчас в составе ВМФ числятся два МРК — «Мытищи» и «Советск», которые входят в состав 36-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров Балтфлота. Она базируется в Балтийске и считается одной из самых заслуженных.

Ранее «Известия» писали, что в этом году соединение получит третий по счету «Каракурт» — «Одинцово». Сейчас он находится на заводских ходовых испытаниях и готовится к стрельбам по морским и воздушным целям.

Новые МРК строят на судостроительных заводах Санкт-Петербурга, Зеленодольска, Крыма и на Дальнем Востоке, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В составе флотов сейчас есть бригады, где сосредоточены ракетные «малыши», — рассказал он «Известиям». — В Черноморском флоте — это 41-я Севастопольская ордена Нахимова бригада. Новые «Каракурты» вольются в ее состав. У тихоокеанцев есть 165-я Краснознаменная бригада надводных кораблей. Сейчас в ней, кроме малых ракетных кораблей, числятся противолодочные корабли и тральщики, а командовать соединением, куда входят разнородные боевые единицы, тяжело. По этой причине на Тихоокеанском флоте могут восстановить 47-ю бригаду охраны водного района, куда ранее входили ракетные корабли.

Изначально предполагалось создать на одном из флотов мощную ракетную группировку «Каракуртов», также напомнил эксперт.

МРК усилят все три флота. Небольшие по размерам корабли созданы для действий во внутренних морях: Балтийском, Черном или Японском, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— МРК, как правило, действуют из засады — выскочат из бухты, сделают залп и опять спрячутся, — отметил эксперт. — Крылатые ракеты «Калибр», которыми они вооружены — дальнобойные, что делает их очень опасными для любых кораблей противника. На каждом из флотов для них будет поставлена своя задача. Например, они смогут закрыть большим кораблям НАТО вход в Балтийское море из Атлантики, атаковав противника, как только он появится рядом с островом Борнхольм или в районе датских проливов. А на Черном море – держать под прицелом Босфорский пролив. Также их можно будет перебросить в Средиземное море.

Кроме того, МРК смогут нанести удары и по наземным объектам — военно-морским и сухопутным базам, штабам, аэродромам и другим целям. Дальность полета «Калибров» позволяет атаковать противника в глубине континента, отметил Валентин Селиванов.

Ракетные «малыши»

«Каракурты» строят с применением технологии малой заметности и оснащают современными комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. На корабле установлена 76,2-миллиметровая артустановка АК-176МА. Но главное ударное средство кораблей — крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, они могут быть вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». В 2016 году в Сирии в ходе нанесения ударов по объектам ИГИЛ (запрещена в России) был произведен их удачный пуск подвижным береговым ракетным комплексом «Бастион» по базам и командным пунктам террористов.

Ожидается, что в будущем МРК также смогут получить гиперзвуковые ракеты «Циркон», удар которых считается неотразимым.

Начиная с «Одинцова», МРК этого проекта оснащают зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь». Он предназначен для борьбы с ударными вертолетами и штурмовой авиацией, действующей на предельно малых и средних высотах, а также крылатыми ракетами. Опыт применения аналогичных наземных комплексов в Сирии показал, что он отлично борется с беспилотниками врага.

Кроме того, на борту корабля базируются беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. На флоте их планируют использовать в качестве авиационных разведчиков и наводчиков. БПЛА позволят сделать стелс-корабли практически незаметными, поскольку для оценки окружающей обстановки можно поднять в небо малозаметные беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС вероятного противника.

МРК имеют серьезный конструктивный запас для модернизации. Ранее «Известия» сообщали, что на базе этих кораблей создадут морского охотника за субмаринами. Они будут охранять российские военно-морские базы от вражеских подводных лодок.

ВМФ России сейчас активно получает новые корабли. В этом году в его состав должны войти атомные подлодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомоходы «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельная субмарина «Волхов». Помимо этого, ему передадут фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий», «Ретивый» и «Алдар Цыденжапов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», базовый тральщик и три судна обеспечения.