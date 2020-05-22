Минобороны объявило о проведении оборонительных учений Балтфлота и 6-й армии

Десантный катер на воздушной подушке типа «Зубр» проекта 12322 «Евгений Кочешков» во время высадки военной техники с личным составом во время тактического учения Балтийского флота на полигоне Хмелевка.

Западный военный округ вскоре проведет оборонительные учения Балтийского флота и шестой армии, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

"Сейчас основные усилия командования округа направлены на подготовку командно-штабного учения с группировками Балтийского флота и 6-й армии. Учение носит исключительно оборонительный характер", – приводит слова главы военного ведомства РИА "Новости".

Шойгу уточнил, что с начала года военные ЗВО провели уже более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе более 30 учений.

Кроме того, министр подчеркнул, что "западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России".

Для нейтрализации угроз в Западном военном округе в этом году запланированы 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения.

"До конца года в округ поступит около 2000 единиц новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65%", – добавил Шойгу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что российские военные сокращают масштаб учений и не планируют их вблизи линии соприкосновения с НАТО на время пандемии коронавируса.

Елизавета Булкина