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Деловая газета "Взгляд"

В США испугались российского беспилотника на базе Су-57

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Источник изображения: Андрей Станавов/РИА Новости

Американское издание Popular Mechanics обеспокоено из-за разработки в России беспилотника на базе истребителя пятого поколения Су-57, который во многих аспектах превосходит аналоги.

Так журнал отреагировал на новость об испытаниях в России беспилотного режима у новейшего истребителя пятого поколения. В кабине истребителя в этот момент находился пилот, но не управлял самолетом, а только следил за его системами, пишет "Царьград" со ссылкой на PM.

Popular Mechanics пишет, что проведение испытаний такого режима уже говорит о том, что Россия уверенно двигается в сторону создания беспилотников-истребителей.

Американцы встревожены тем, что Су-57 – серьезная боевая машина, которая превосходит свои аналоги – в том числе по своим стелс-технологиям. Су-57, как предполагается, будет работать в паре с БПЛА С-70 "Охотник". Задача истребителя – очистить небо от вражеских самолетов, а беспилотник должен наносить удары по наземным целям.

Издание пишет, что концепцию, которую Россия сейчас реализовывает, ранее уже описал глава компании SpaceX Илон Маск, который говорил, что "эра истребителей прошла".

"У F-35 должен быть конкурент. Он должен быть самолетом-истребителем, которым дистанционно управляет оператор, но его действия дополняются беспилотными технологиями", – отметил тогда Маск.

Ранее источник сообщил, что "истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает беспилотный режим в ходе испытаний".


Сергей Гурьянов

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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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