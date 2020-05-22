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США показали разрушителя монополии России в пилотируемой космонавтике

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Источник изображения: Фото: @NASAKennedy

Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде (США) выложил в Twitter снимки прибывшего туда космического корабля Crew Dragon, который с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли должен отправиться к Международной космической станции (МКС). Успешное проведение данного старта будет означать разрушение российской монополии в западной пилотируемой космонавтике.


В подписи к фотографиям отмечается, что пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon намечен на 27 мая в 20:33 по Гринвичу с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Кеннед, а Falcon 9 и Crew Dragon созданы американской компанией SpaceX.

В апреле глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС состоится 27 мая.

Последний раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор людей на МКС доставляют советские (российские) пилотируемые космические корабли «Союз». Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.

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