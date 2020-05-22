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ТАСС

Шесть дизель-электрических подлодок пополнят в ближайшей перспективе силы ТОФ

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Гунеев

Как сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, некоторые системы жизнеобеспечения этих подлодок спроектированы с учетом специфики эксплуатации в Дальневосточном регионе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Предприятие "Адмиралтейские верфи" строят шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России (ТОФ). Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в поздравительной телеграмме по случаю 289-й годовщины со дня образования ТОФ.

"В ближнесрочной перспективе Подводные силы Тихоокеанского флота пополнятся серией из шести единиц дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге", - говорится в телеграмме.

По словам Евменова, некоторые системы жизнеобеспечения этих подлодок спроектированы с учетом специфики эксплуатации в Дальневосточном регионе. Он также отметил, что планируется дальнейшее оснащение атомной составляющей Подводных сил ТОФ подводными лодками 4-го поколения и развитие береговой структуры их базирования.

"Будут продолжены модернизационные работы по большим противолодочным кораблям проекта 1155 и многоцелевым подводным лодкам существующих проектов. Ресурс этих кораблей и подводных лодок имеет большой модернизационный запас и он будет использован", - считает Евменов.

При этом надводные силы, добавил главком ВМФ, будут оснащаться кораблями класса фрегат, корвет, малый ракетный корабль. А в регионах базирования ТОФ будет активно развиваться система сервисного обслуживания на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, которая предполагает обеспечение полного цикла жизни кораблей.

"Тихоокеанский флот и в дальнейшем будет надежным форпостом для предотвращения любых угроз с морских и океанских направлений и всегда будет важным инструментом в деле укрепления стабильности и взаимодоверия в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заключил Евменов и пожелал морякам-тихоокеанцам здоровья, бодрости, оптимизма, благополучия семьям, успехов в повышении боевой готовности, преумножения славных традиций флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
пр. 1155
ТОФ
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