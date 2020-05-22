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ТАСС

Тихоокеанский флот получит около 15 боевых кораблей и судов обеспечения в 2020 году

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Первые два корвета проекта 20380, построенные ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) для Тихоокеанского флота ВМФ России - корветы "Громкий" (на переднем плане) и головной "Совершенный". Владивосток, 25.12.2018
Первые два корвета проекта 20380, построенные ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) для Тихоокеанского флота ВМФ России - корветы "Громкий" (на переднем плане) и головной "Совершенный". Владивосток, 25.12.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

Три из них являются носителями комплекса крылатых ракет семейства "Калибр", сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения войдут в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ, распространенном в четверг.

"В 2020 году флот получит в свой состав порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, три из которых являются носителями комплекса крылатых ракет семейства "Калибр", - говорится в сообщении по случаю 289-й годовщины со дня образования Тихоокеанского флота.

В честь праздника на кораблях ТОФ, которые находятся на Камчатке и в Приморском крае, подняты Андреевские военно-морские флаги и флаги расцвечивания. Флаги расцвечивания также подняты на подлодке-музее "С-56" у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Во время построения личного состава лучших военнослужащих отметили грамотами и благодарностями командования.

21 мая отмечается день Тихоокеанского флота. 289 лет назад во времена царствования Анны Иоанновны Сенатом был учрежден Охотский военный порт - первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Это стало первым этапом зарождения морских сил в регионе, которые впоследствии преобразовались в Тихоокеанский флот.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Калибр КР
ТОФ
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