Командующий ВВС Индии подтвердил продолжение тендера на закупку 114 истребителей

Начальник штаба (командующий) военно-воздушными силами Индии маршал авиации Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия 18 мая 2020 года в интервью индийскому информационному агентству ANI подтвердил, что ВВС Индии по-прежнему намерены приобрести 114 многоцелевых истребителей в рамках международного тендера.

(с) GlobalConflict

Маршал авиации Бхадаурия в интервью сообщил, что ВВС Индии в течении ближайших 15 лет намерены приобрести 450 новых боевых самолетов, включая 36 уже заказанных истребителей Dassault Rafale, 114 многоцелевых истребителей (Multirole Fighter Aircraft), 100 перспективных индийских истребителей пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) и более 200 легких индийских истребителей Light Combat Aircraft (LCA, Tejas) в различных модификациях (в том числе 83 LCA Mk 1A и более 100 LCA Mk 2). При этом разрабатываемый истребитель АМСА должен поступать на вооружение "в течении следующих 35 лет".

Также Бхадаурия сообщил о планах закупки 70 индийских турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов HAL HTT-40.

Касаясь планов по приобретению 114 многоцелевых истребителей, маршал авиации Бхадаурия заявил, что "этот проект находится в среднем весе и относится к тому же классу, что и Rafale, но в данном случае мы будем иметь дело с ним в сфере Make in India, с увеличением прямых иностранных инвестиций, при поддержке частного сектора. Я думаю, что в будущем это должно дать технологии, которые необходимы для поддержки авиационного сектора. Я думаю, что важно иметь новое поколение самолетов с точки зрения возможностей и технологий для того, чтобы мы могли двигаться вперед".

Со стороны bmpd напомним, что ВВС Индии начали новый тендер на приобретение 114 новых многоцелевых истребителей (иногда именуемый MMRCA 2.0, - от Multi Role Combat Aircraft) в апреле 2018 года. Слухи о якобы возможной отмене Индией нового тендера на 114 истребителей появились после публикации информационным агентством Bloomberg 14 мая фрагментов выступления начальника штаба вооруженных сил Индии генерала Бипина Равата, который, будучи спрошенным о планах закупки 114 многоцелевых истребителей, уклонился от прямого ответа и начал рассуждать о пользе поддержки национальной промышленности и о намерениях ВВС Индии заказать 83 легких истребителя национальной разработки LCA Mk 1A (Tejas). В Bloomberg из этого почему-то сделали вывод о том, что 83 LCA Mk 1A должны быть закуплены вместо 114 многоцелевых истребителей и что тендер на последние "будет отменен", что, в свою очередь, стало тиражироваться рядом СМИ.

Начальник штаба (командующий) ВВС Индии маршал авиации Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия дает интервью индийскому информационному агентству ANI 18.05.2020 (с) ANI