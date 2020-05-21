Раскрыты «тайны» российских стелс-технологий

Строящиеся российские корабли проекта 20386 получат стелс-покрытие, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.

Согласно газете, радиоотражающий материал, структура которого остается тайной и потому не раскрывается, будет наноситься непосредственно на надстройку, после чего данная поверхность будет покрываться специальным лакокрасочным составом.

Издание отмечает, что главная проблема используемого полимера заключается в воздействии на него соленой морской воды, ветра и других природный явлений.

«Без этих технологий корвет бы обнаружили, условно говоря, на дальности 200–300 километров, а с ними — на вдвое меньшей дистанции. А это серьезный выигрыш в бою», — считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

В мае The Drive назвало атомную подводную лодку К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А» лучшей субмариной Военно-морского флота России.