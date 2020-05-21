Войти
Lenta.ru

Раскрыты «тайны» российских стелс-технологий

881
0
+1
Источник изображения: Фото: ЦМКБ «Алмаз»

Строящиеся российские корабли проекта 20386 получат стелс-покрытие, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.

Согласно газете, радиоотражающий материал, структура которого остается тайной и потому не раскрывается, будет наноситься непосредственно на надстройку, после чего данная поверхность будет покрываться специальным лакокрасочным составом.

Издание отмечает, что главная проблема используемого полимера заключается в воздействии на него соленой морской воды, ветра и других природный явлений.

«Без этих технологий корвет бы обнаружили, условно говоря, на дальности 200–300 километров, а с ними — на вдвое меньшей дистанции. А это серьезный выигрыш в бою», — считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

В мае The Drive назвало атомную подводную лодку К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А» лучшей субмариной Военно-морского флота России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Проекты
20386
955 Борей
Похожие новости
31.01.2020
Три российские подлодки вошли в пятерку самых опасных субмарин в мире
28.06.2017
"Юрий Долгорукий" подтвердил надежность "Булавы"
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
21.03.2017
Командующий СФ рассказал о прошлом, настоящем и будущем подводных сил Северного флота
22.02.2017
Этот союзник не подведет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 18:33
  • 1
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 18:22
  • 53
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 17:58
  • 2
Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ
  • 21.05 17:41
  • 73
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 21.05 17:35
  • 15
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 21.05 17:13
  • 3
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 16:45
  • 13
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 21.05 16:08
  • 1
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 15:25
  • 5
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 21.05 13:59
  • 39
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 21.05 11:26
  • 1
В России создадут Военно-инженерную академию - Шойгу
  • 21.05 06:52
  • 13
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 21.05 06:16
  • 2
Kresy (Польша): в Польше нет модернизации танков Т-72, есть «припудривание г***»
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»