МО обеспечит безопасность западных границ РФ

В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 20 мая прошло заседание Коллегии МО России.

Одним из вопросов, вынесенных на повестку дня, стал ход выполнения Плана деятельности Западного военного округа (ЗВО) в части реализации майских указов Президента России 2012 и 2018 годов, его поручений по итогам совещаний в Сочи и Послания Федеральному Собранию.

«Западное стратегическое направление остаётся наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации. В целях нейтрализации возникающих угроз осуществляем комплекс мер, предусмотренных Планом деятельности на 2019–2025 годы», — заявил министр обороны и добавил, что в ЗВО в текущем году спланировано 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения. До конца года в округ поступит около 2 тыс. единиц новой и модернизированной техники, в результате её доля превысит 65%.

Кроме того, большое внимание уделяется совершенствованию профессионального уровня личного состава и органов военного управления. С начала года проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений.

Сейчас основные усилия командования округа направлены на подготовку командно-штабного учения с группировками Балтийского флота и 6-й армии. Учение носит исключительно оборонительный характер. Кроме того, в ЗВО проводятся мероприятия по подготовке к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки военный округ реализует комплекс мер по снижению до минимума числа случаев заражения личного состава. Среди них: выявление военнослужащих и лиц гражданского персонала с признаками вирусных заболеваний; ограничение количества личного состава, привлекаемого для выполнения задач повседневной деятельности; контроль за состоянием здоровья тех, кто находится в отпуске и на самоизоляции; изменение планов подготовки органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций», — сообщил военный министр.

Сергей Шойгу напомнил, что на территории военных городков округа в кратчайшие сроки введены в эксплуатацию шесть многофункциональных медицинских центров для госпитализации военнослужащих, заболевших COVID-19. При необходимости они готовы принимать и гражданское население.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»