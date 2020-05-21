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Известия.ru

СМИ сообщили о планах спустить «Адмирал Головко» на воду 22 мая

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

Корабелы судостроительного завода «Северная верфь» спустят на воду фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 в пятницу, 22 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе 20 мая.

«Церемония будет проходить с минимальным числом участников в связи с коронавирусом», — сказал собеседник агентства.

В начале февраля генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что «Адмирал Головко» с полностью российской энергетической установкой спустят на воду до 1 июля.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявили журналистам, что газотурбинный двигатель для этого корабля уже изготовили и поставили на «Северную верфь».

В середине апреля в пресс-службе завода отмечали, что «Адмирал Головко» собираются спустить на воду к концу апреля — началу мая.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, среди которых поражение надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиск и уничтожение подводных лодок и наземных целей. Водоизмещение кораблей составляет 5 тыс. т, длина — 135 м, ширина — 16 м, скорость — до 29 узлов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Северная верфь
Проекты
22350
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