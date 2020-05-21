Стало известно об отказе «Роскосмоса» помогать НАСА улететь на Луну

«Роскосмос» продолжительное время отказывался отправлять на Международную космическую станцию (МКС) миссии длительностью более полугода, которые помогли бы НАСА подготовить астронавтов для полетов на Луну и Марс, сообщает NASASpaceflight.com.

Согласно американскому изданию, ситуация изменилась недавно, когда стало известно, что начиная с 2021 года на МКС планируется отправить десять годовых миссий с участием астронавтов. «Эти миссии помогут исследователям лучше понять, как предполагаемый полет на Марс повлияет на организм человека и что можно сделать, чтобы смягчить негативные последствия», — пишет портал.

Издание напоминает, что 340-суточная миссия на МКС, в которой принимали участие астронавт Скотт Келли и космонавт Михаил Корниенко, завершилась в марте 2016 года, а длящаяся 328 суток миссия астронавта Кристины Кук закончилась в феврале 2020 года.

27 мая должен состояться старт космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту. На следующий день летательный аппарат достигнет МКС. Последний раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор людей на МКС доставляют советские (российские) пилотируемые космические корабли «Союз». Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.