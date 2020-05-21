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ТАСС

Военные передали ФМБА полевой госпиталь в Красноярском крае

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Полевой госпиталь
Полевой госпиталь.
Источник изображения: vpk-news.ru

Госпиталь рассчитан на размещение до 100 человек и оснащен современным медоборудованием. Также военные развернули полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Многофункциональный мобильный госпиталь, развернутый в поселке Еруда Красноярского края, передан Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА). Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.

"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) передали в оперативное подчинение Федерального медико-биологического агентства России полевой многофункциональный мобильный госпиталь, развернутый в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.

Принимали госпиталь специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра.

В свою очередь начальник медицинской службы ЦВО полковник Анатолий Калмыков напомнил, что все функциональные подразделения были развернуты в кратчайшие сроки, сейчас госпиталь готов принимать пациентов. "Госпиталь предназначен для размещения до 100 человек, оснащен современным медицинским оборудованием, цифровым рентгенологическим аппаратом и клинической лабораторией для проведения всех необходимых исследований", - добавил Калмыков.

В составе госпиталя имеются отделения анестезиологии и реанимации с современными аппаратами ИВЛ и системами мониторинга важных функций человека. Всего от Вооруженных сил РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники. Развернут полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 19 мая коронавирусная инфекция подтверждена у 805 работников крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОКа (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае.

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