Показан новый ролик удара БПЛА «Байрактар» по ЗРПК «Панцирь-С1» сил маршала Хафтара в Ливии

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились новые кадры с применением ударных беспилотников «Байрактар» турецкого производства в Ливии. В одном из роликов показано, как ударный дрон осуществляет обстрел зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который состоял на вооружении формирований называющего себя фельдмаршалом Халифы Хафтара. Это подразделение Ливийской национальной армии, которая потерпела ощутимое поражение в районе базы Аль-Ватия.

Видеоролик, опубликованный турецкими блогерами, демонстрирует уничтожение ЗРПК «Панцирь» в районе Тархуны. Именно на этих территориях на ЛНА, как ранее уже сообщало «Военное обозрение», нависла угроза попадания в котёл к силам правительства «национального согласия». Это правительство премьера Файеза Сараджа, на стороне которого активнее других сегодня выступает Анкара.

На кадрах видно, как ЗРПК «Панцирь-С1» (поставленный Хафтару ранее из ОАЭ) оказывается на открытой местности, превращаясь в идеальную мишень практически для любого ударного средства авиации, включая беспилотную. В итоге участь комплекса была предрешена именно в тот момент, когда он был выведен на открытое пространство.

Удар с БПЛА Bayraktar TB2: