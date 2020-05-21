Войти
ТАСС

Источник: повышение уровня бензола зафиксировали на МКС из-за сбоя в датчиках сегмента США

574
0
0
Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Речь идет о сбое в газоанализаторах

ТАСС, 20 мая. Повышение концентрации бензола на Международной космической станции (МКС) показали датчики на американском сегменте, рассматривается возможность сбоя в газоанализаторах. Об этом сообщил в среду ТАСС источник, близкий к NASA.

"Сигнализация о повышении концентрации бензола в атмосфере станции была выдана датчиками только американского сегмента МКС", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "ввиду отсутствия соответствующих показателей на газоанализаторах российской части станции, рассматривается вероятность сбоя в оборудовании американского сегмента".

Ранее СМИ сообщили о повышении концентрации бензола в атмосфере Международной космической станции. В Роскосмосе в этой связи сообщили ТАСС, что предельно допустимая концентрация вещества не превышена, поэтому экипажу ничего не угрожает. Члены экипажа сейчас ведут наблюдения за уровнем бензола в атмосфере.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
20.11.2019
Астронавты остались без мест на "Союзах"
18.09.2019
Космонавт с пистолетом: получат ли космонавты личное оружие
12.07.2018
"Роскосмос" вырвался из круга и приостановил пуски с Байконура
21.11.2016
Путин больше не хочет посылать в космос только дрозофил
22.09.2014
Шланги болтаются, но о Луне мечтается
05.07.2013
«Если Рогозин начнет рубить головы, то в космосе будет некому работать»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 18:33
  • 1
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 18:22
  • 53
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 17:58
  • 2
Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ
  • 21.05 17:41
  • 73
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 21.05 17:35
  • 15
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 21.05 17:13
  • 3
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 16:45
  • 13
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 21.05 16:08
  • 1
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 15:25
  • 5
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 21.05 13:59
  • 39
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 21.05 11:26
  • 1
В России создадут Военно-инженерную академию - Шойгу
  • 21.05 06:52
  • 13
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 21.05 06:16
  • 2
Kresy (Польша): в Польше нет модернизации танков Т-72, есть «припудривание г***»
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»