Источник: повышение уровня бензола зафиксировали на МКС из-за сбоя в датчиках сегмента США

Речь идет о сбое в газоанализаторах

ТАСС, 20 мая. Повышение концентрации бензола на Международной космической станции (МКС) показали датчики на американском сегменте, рассматривается возможность сбоя в газоанализаторах. Об этом сообщил в среду ТАСС источник, близкий к NASA.

"Сигнализация о повышении концентрации бензола в атмосфере станции была выдана датчиками только американского сегмента МКС", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "ввиду отсутствия соответствующих показателей на газоанализаторах российской части станции, рассматривается вероятность сбоя в оборудовании американского сегмента".

Ранее СМИ сообщили о повышении концентрации бензола в атмосфере Международной космической станции. В Роскосмосе в этой связи сообщили ТАСС, что предельно допустимая концентрация вещества не превышена, поэтому экипажу ничего не угрожает. Члены экипажа сейчас ведут наблюдения за уровнем бензола в атмосфере.