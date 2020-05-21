У Японии появились космические войска

Вероятность того, что космос может превратиться в арену боевых действий, растёт. Вчера, 19 мая, портал defensenews.com сообщил о том, что в составе Сил самообороны Японии появилось новое подразделение, отвечающее за операции в космосе.

Эскадрилья космических операций входит в состав ВВС Японии, пока в ней числится 20 человек. К 2023 году, когда подразделение достигнет полной боевой отовности, оно должно насчитывать порядка 100 человек.

Церемония создания Эскадрильи космических операций ВВС Японии Источник изображения: defensenews.com

Официально роль подразделения заключается в мониторинге и защите японских спутников от атак противника или космического мусора. Кроме того, эскадрилья будет осуществлять спутниковую навигацию и связь для других войск на местах.

По словам министра обороны Таро Коно, это подразделение будет сотрудничать с Космическим командованием США. Также работа эскадрильи будет тесно связана с японским Агентством по исследованию космического пространства и Агентством по аэрокосмическим исследованиям Японии.