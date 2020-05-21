Эксперт о фрегате РФ в Индийском океане: нам все равно, что скажут в США

Фрегат "Адмирал Григорович" отправился в Индийский океан для "демонстрации флага РФ", сообщили в Черноморском флоте. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин, моряки в походе получат ценный опыт.

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович" направляется в Индийский океан для "демонстрации флага РФ", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

"Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" совместно со спасательным буксирным судном "Профессор Николай Муру" начали прохождение Суэцкого канала в направлении Индийского океана. Экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага РФ", – сказал Рулев.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Григорович" выполнял учения и стрельбы в Средиземном море.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин поделился мнением о задачах моряков.

"В России есть современный мощный военно-морской флот. Это не значит, что мы кому-то противостоим и кого-то собираемся запугать. Мы ходим в океан, чтобы наши моряки умели там ориентироваться, получили опыт работы в океане. Там особая погода, особые шторма, и нужно уметь противостоять этому. В океане есть угрозы, орудуют пираты. Охрана этих путей – задача нашего флота, потому что там проходят наши торговые корабли. Есть еще одна задача, которая стоит перед нашим ВМФ. В Персидском заливе – серьезное противостояние между американскими ВМС и Ираном. Конечно, контроль над этой ситуацией тоже входит в задачу наших моряков", – отметил Виктор Литовкин.

По его словам, Западу не стоит переживать по этому поводу – Россия не собирается провоцировать конфликт.

"Мы ни к кому не пристаем. Что они могут нам ответить? Станут нам мешать? Нет, это нейтральные воды. И нам плевать, что будут думать американцы по этому поводу. Если будут проявлять агрессию, мы сумеем их укротить – на борту достаточно вооружений. Мы идем не для противостояния – мы идем для того, чтобы получить опыт работы в океанских условиях и чтобы все видели, что у России – современный боевой флот", – сказал Виктор Литовкин.