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РИА Новости

Голикова: финансирование медиков силовых структур предусмотрено

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Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что силовые министерства получили деньги на выплаты своим медработникам.

"Что касается силовых министерств и ведомств, то мы точно так же даем им финансовые ресурсы на выплаты... Могу вас проинформировать, что Минобороны предоставлены финансовые ресурсы 2,8 миллиарда рублей, Росгвардии - порядка 100 миллионов рублей", - сказала Голикова в Совете Федерации, отвечая на вопрос о том, как производится поддержка врачей и персонала военных лечебных структур

Она добавила, то деньги так же предусмотрены для ФСБ, ФСИН и МВД.

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Росгвардия
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Медицина
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