Тактические учения ракетных войск Беларуси показали на видео

Развертывание подразделений ракетных войск Беларуси во время тактических учений показали на видео. В маневрах задействованы ракетные комплексы "Точка-У" и реактивные системы залпового огня "Смерч".

Начальник ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси, генерал-майор Геннадий Козловский сообщил, что учения носят комплексный характер и проводятся на едином оперативном фоне.

Маневры пройдут на трех полигонах: Гожский, Брестский и Неман, выделен также участок местности вблизи города Островец.

На первом этапе учений ракетчики совершили марши в районы развертывания, где отработали задачи по маскировке, организации охраны и обороны пусковых установок, а также подготовки к ведению боевых действий.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, маневры ракетных войск продлятся до 23 мая.

Николай Грищенко