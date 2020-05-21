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РИА Новости

Совбез в ближайшее время обсудит ход диверсификации продукции ОПК

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет безопасности РФ на заседании в ближайшее время обсудит ход диверсификации продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Он выступил в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Приволжье. В ходе совещания, проходящего в режиме видеосвязи, обсуждались решения по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК, принятые по итогам аналогичного прошлогоднего совещания.

"Кроме того, в ближайшее время на совещании постоянных членов Совета Безопасности будут приняты дополнительные решения по этим вопросам", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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