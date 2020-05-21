Совбез в ближайшее время обсудит ход диверсификации продукции ОПК

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет безопасности РФ на заседании в ближайшее время обсудит ход диверсификации продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Он выступил в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Приволжье. В ходе совещания, проходящего в режиме видеосвязи, обсуждались решения по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК, принятые по итогам аналогичного прошлогоднего совещания.

"Кроме того, в ближайшее время на совещании постоянных членов Совета Безопасности будут приняты дополнительные решения по этим вопросам", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.