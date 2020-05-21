Россия "справилась с задачей". Почему польский генерал обругал свои танки

Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, бывший командующий сухопутными войсками Польши трезво оценивает ситуацию.

Польша отстала в модернизации собственных танковых войск, в стране нет соответствующего потенциала, чего нельзя сказать о России, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Об этом пишет издание Kresy.

"То, что у нас (в Польше, – ред.) называется модернизацией, – это, по сути, "припудривание фекальных масс" (в оригинале использовано грубое ругательство, – ред.), как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!", – цитирует генерала РИА Новости.

По словам Скшипчака, Россия "прекрасно справилась со своей задачей" и до конца 2020 года получит более 120 обновленных танков T-72Б3M. Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих бронетанковых войск и "уже 30 лет топчется на одном месте".

Принятые Россией решения по модернизации танковых войск Скшипчак назвал "эффективными", страна делает все для того, чтобы усилить даже те стороны своего танка, которые и до этого казались мощными.

В качестве альтернативной меры он предложил собирать в Польше американские танки Abrams. По мнению генерала, Варшаве необходимо 450-550 танков.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал заявление Скшипчака.

"Думаю, что отставной польский генерал достаточно трезво оценивает состояние танковых войск и сухопутных войск в Польше в целом. Польша понимает, что закупать современные российские танки она не сможет, поэтому логика польского генерала такова: давайте покупать американские Abrams. Сразу скажу, что Abrams – не средний танк, он намного тяжелее и, как показали события в Сирии, отнюдь не лучше нашего модернизированного танка Т-72 или Т-90. Поэтому такое лоббирование совершенно понятно: закупка 500 танков, то есть примерно танковой дивизии, это давняя мечта поляков, которую они готовы были реализовать даже за свои деньги. Отставной генерал, видимо, создает информационную подушку для этих закупок", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, в России, в отличие от Польши, есть традиция создания лучших в мире средних танков.

"Все мы находились в примерно одном положении – те танковые потенциалы, которые были созданы в Советском Союзе и в Организации Варшавского договора более тридцати лет назад, основаны на танках Т-72. В России идет их модернизация. T-72Б3M – это новый вариант. Очень хороший танк. По сути, он только по названию совпадает с прежним Т-72, а по всем характеристикам его намного превосходит. Плюс ко всему появился танк Т-90, его модернизированные версии, и конечно – "Армата", которая тоже будет поступать в войска. В этом смысле у России есть традиция создания лучших в мире танков – средних танков. Эта традиция началась еще с танка Т-34, и все последующие поколения танков были очень хороши", – отметил эксперт.