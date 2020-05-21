Россия "справилась с задачей". Почему польский генерал обругал свои танки

Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, бывший командующий сухопутными войсками Польши трезво оценивает ситуацию.
Польша отстала в модернизации собственных танковых войск, в стране нет соответствующего потенциала, чего нельзя сказать о России, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Об этом пишет издание Kresy.
"То, что у нас (в Польше, – ред.) называется модернизацией, – это, по сути, "припудривание фекальных масс" (в оригинале использовано грубое ругательство, – ред.), как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!", – цитирует генерала РИА Новости.
По словам Скшипчака, Россия "прекрасно справилась со своей задачей" и до конца 2020 года получит более 120 обновленных танков T-72Б3M. Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих бронетанковых войск и "уже 30 лет топчется на одном месте".
Принятые Россией решения по модернизации танковых войск Скшипчак назвал "эффективными", страна делает все для того, чтобы усилить даже те стороны своего танка, которые и до этого казались мощными.
В качестве альтернативной меры он предложил собирать в Польше американские танки Abrams. По мнению генерала, Варшаве необходимо 450-550 танков.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал заявление Скшипчака.
По его словам, в России, в отличие от Польши, есть традиция создания лучших в мире средних танков.