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Известия.ru

В военном параде в Санкт-Петербурге примут участие корабли всех флотов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Боевые корабли и подводные лодки всех флотов примут участие в главном военно-морском параде ВМФ России, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 июля. Об этом в среду, 20 мая, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Среди них — первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и другие. В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера со знаменами прославленных соединений Военно-морского флота», — приводит слова Шойгу телеканал «Звезда».

Министр также добавил, что в исторической части парада будут представлены легендарные машины времен войны — танк Т-34 и БМ-13 «Катюша». Они будут размещены на десантных катерах.

Кроме этого, в параде примут участие два новейших гидрографических судна в знак признания вклада морского флота России в исследования Мирового океана.

Что касается воздушной части мероприятия, в ней будет представлена 41 единица авиационной техники, среди которых — противолодочные самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир».

Также военно-морской парад пройдет на всех флотах в городах Балтийске, Североморске, Севастополе и Владивостоке и в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус. Кроме этого, парад впервые будет проведен в новом пункте базирования Каспийской флотилии в городе Каспийске, добавил Шойгу.

9 мая в Севастополе прошел парад кораблей Черноморского флота в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около 15 кораблей и катеров. В парадной линии представили подводную лодку «Ростов-на-Дону», ракетный катер «Р-60», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», большие десантные корабли «Азов» и «Орск», сторожевой корабль «Ладный», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также корабль пограничной службы ФСБ России «Аметист».

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Персоны
Шойгу Сергей
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