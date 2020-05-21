Сухопутные войска Нидерландов заказали новую партию ББМ "Бушмастер"

ЦАМТО, 20 мая. Сухопутные войска Нидерландов приобретут еще шесть 11-тонных бронированных машин "Бушмастер" с колесной формулой 4х4 производства компании Thales Australia, что увеличит парк этой техники в составе СВ страны до 104 ед.

Как подтвердил представитель Thales Australia, недавно подписанный контракт стоимостью 14 млн. австр. долл. (8,8 млн. долл. США) предусматривает поставку ВС Нидерландов пяти бронемашин в выполненном на заказ варианте медицинской эвакуации и одной в варианте для перевозки войск. Доставка техники заказчику запланирована на 2021 год.

По информации Thales Australia, в производстве варианта медицинской эвакуации будет участвовать голландская компания Visser Horti Systems, которая специализируется на разработке медицинского оборудования для ВС Нидерландов.

В настоящее время на вооружении ВС Нидерландов имеется 98 бронированных машин "Бушмастер". Первая партия из 25 бронемашин была поставлена в 2006 году для применения в Афганистане. Дополнительные машины были приобретены в период между 2007 и 2016 гг. В основном они были выполнены в варианте для перевозки войск. 9 машин были поставлены в версии обезвреживания самодельных взрывных устройств с необходимыми датчиками и манипулятором с дистанционным управлением.

Шестилетний контракт на техническую поддержку "Бушмастер" был подписан командованием материального обеспечения СВ Нидерландов с Thales Australia в 2018 году. Он включал передачу Австралией необходимых технологий.

На сегодняшний день 167 ББМ "Бушмастер" были экспортированы Thales в семь стран: 98 – в Нидерланды, 30 – в Великобританию, 12 – на Ямайку, 10 – на Фиджи, восемь – в Японию, пять – в Новую Зеландию и четыре – в Индонезию.