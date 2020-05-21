Войти
ЦАМТО

Сухопутные войска Нидерландов заказали новую партию ББМ "Бушмастер"

601
0
0
Bushmaster (NLD)
Автомобиль Bushmaster (NLD).
Источник изображения: www.primeportal.net

ЦАМТО, 20 мая. Сухопутные войска Нидерландов приобретут еще шесть 11-тонных бронированных машин "Бушмастер" с колесной формулой 4х4 производства компании Thales Australia, что увеличит парк этой техники в составе СВ страны до 104 ед.

Как подтвердил представитель Thales Australia, недавно подписанный контракт стоимостью 14 млн. австр. долл. (8,8 млн. долл. США) предусматривает поставку ВС Нидерландов пяти бронемашин в выполненном на заказ варианте медицинской эвакуации и одной в варианте для перевозки войск. Доставка техники заказчику запланирована на 2021 год.

По информации Thales Australia, в производстве варианта медицинской эвакуации будет участвовать голландская компания Visser Horti Systems, которая специализируется на разработке медицинского оборудования для ВС Нидерландов.

В настоящее время на вооружении ВС Нидерландов имеется 98 бронированных машин "Бушмастер". Первая партия из 25 бронемашин была поставлена в 2006 году для применения в Афганистане. Дополнительные машины были приобретены в период между 2007 и 2016 гг. В основном они были выполнены в варианте для перевозки войск. 9 машин были поставлены в версии обезвреживания самодельных взрывных устройств с необходимыми датчиками и манипулятором с дистанционным управлением.

Шестилетний контракт на техническую поддержку "Бушмастер" был подписан командованием материального обеспечения СВ Нидерландов с Thales Australia в 2018 году. Он включал передачу Австралией необходимых технологий.

На сегодняшний день 167 ББМ "Бушмастер" были экспортированы Thales в семь стран: 98 – в Нидерланды, 30 – в Великобританию, 12 – на Ямайку, 10 – на Фиджи, восемь – в Японию, пять – в Новую Зеландию и четыре – в Индонезию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Афганистан
Великобритания
Индонезия
Нидерланды
Новая Зеландия
Япония
Компании
Thales
Проекты
Медицина
Похожие новости
13.02.2017
Фиджи покупает десять австралийских бронированных машин Bushmaster
18.11.2014
Положение поставщиков вооружений на рынке стран АТР по фактическому экспорту ВиВТ в 2006-2013 гг.
19.11.2012
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны АТР в 2013-2016 гг. входят США, категория «неизвестный» (тендеры) и Россия
19.11.2012
В тройку лидеров по поставкам вооружений в страны АТР по периоду 2005-2012 гг. входят США, Россия и Франция
14.10.2010
На США и Россию приходится 65 проц. рынка вооружений стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 18:33
  • 1
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 18:22
  • 53
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 17:58
  • 2
Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ
  • 21.05 17:41
  • 73
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 21.05 17:35
  • 15
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 21.05 17:13
  • 3
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 16:45
  • 13
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 21.05 16:08
  • 1
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 15:25
  • 5
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 21.05 13:59
  • 39
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 21.05 11:26
  • 1
В России создадут Военно-инженерную академию - Шойгу
  • 21.05 06:52
  • 13
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 21.05 06:16
  • 2
Kresy (Польша): в Польше нет модернизации танков Т-72, есть «припудривание г***»
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»