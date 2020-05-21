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ТАСС

Шойгу заявил, что наибольшая угроза для безопасности РФ находится на западном направлении

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Минобороны уточнил, что сейчас в соответствии с планом деятельности на 2019-2025 годы осуществляется комплекс мер для нейтрализации возникающих угроз

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу для безопасности России, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации", - сказал Шойгу во время заседания коллегии Минобороны.

Глава военного ведомства уточнил, что сейчас в соответствии с планом деятельности на 2019-2025 годы осуществляется комплекс мер для нейтрализации возникающих угроз. По словам Шойгу, в Западном военном округе в 2020 году запланировано 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения. В частности, будет поставлено "около 2 000 единиц новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65%".

Для совершенствования профессионального уровня личного состава и органов военного управления с начала года проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений.

"Сейчас основные усилия командования округа направлены на подготовку командно-штабных учений с группировками Балтийского флота и 6-й армии", - отметил Шойгу, подчеркнув, что учения носят исключительно оборонительный характер.

Также ведется подготовка к участию в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020".

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