Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России.

Как сообщил глава военного ведомства во время заседания коллегии Минобороны, согласно плану деятельности на 2019-2025 годы проводится комплекс мер для нейтрализации возникающих угроз. В частности, в Западном военном округе (ЗВО) в этом году запланировано 28 мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, которые будут синхронизированы с поставкой современного вооружения. Так, в округ будет поставлено около 2 тыс. единиц новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65%.

По словам министра, в округе с начала года проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений. Командование ЗВО направляет основные на подготовку командно-штабных учений с группировками Балтийского флота и 6-й армии. Он подчеркнул, эти маневры носят исключительно оборонительный характер.

Александр Степанов