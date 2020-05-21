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ТАСС

Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ

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Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200 на площадке статической экспозиции
Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200 на площадке статической экспозиции.
Источник изображения: warspot.ru

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что всего в воздушной части парада представят 41 единицу авиационной техники

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Самолет-амфибия Бе-200 в воздушной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет представлен в противолодочном варианте, сообщил в среду на коллегии в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"В воздушной части парада будет представлена 41 единица авиационной техники. В том числе противолодочные самолеты-амфибии Бе-200 "Альтаир", - сказал Шойгу.

Бе-200 - российский самолет-амфибия, разработанный Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом(ТАНТК) имени Г. М. Бериева и ранее собираемый на Иркутском авиационном заводе. Согласно контракту от 2013 года, ТАНТК должен был поставить Минобороны шесть Бе-200. Базовая конфигурация российского самолета-амфибии Бе-200 предназначена для тушения пожаров. Также существуют его транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации.

В феврале этого года в ТАНТК им. Г. М. Бериева сообщили, что поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный (с функцией пожаротушения) самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный по контракту с Минобороны России для морской авиации ВМФ РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Шойгу Сергей
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2 комментария
№1
21.05.2020 11:57
Заинтриговал...
0
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№2
21.05.2020 17:58
Их производство "встало" двигателей своих нет..
0
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