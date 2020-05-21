Шойгу заявил о готовности госпиталей Минобороны принимать население с коронавирусом

По словам министра обороны, в условиях сложной эпидемиологической обстановки Западный военный округ реализует комплекс мер по снижению до минимума числа случаев заражения личного состава

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Многофункциональные медицинские центры Минобороны РФ в Западном военном округе готовы принимать гражданское население с коронавирусом. Об этом сообщил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"На территории военных городков [Западного военного] округа в кратчайшие сроки введены в эксплуатацию шесть многофункциональных медицинских центров для госпитализации военнослужащих, заболевших COVID-19. При необходимости они готовы принимать гражданское население", - сказал Шойгу.

По его словам, в условиях сложной эпидемиологической обстановки Западный военный округ реализует комплекс мер по снижению до минимума числа случаев заражения личного состава. "Среди них: выявление военнослужащих и лиц гражданского персонала с признаками вирусных заболеваний; ограничение количества личного состава, привлекаемого для выполнения задач повседневной деятельности; контроль за состоянием здоровья тех, кто находится в отпуске и на самоизоляции; изменение планов подготовки органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций", - уточнил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда. 15 мая 16 центров на 1 600 мест были сданы в эксплуатацию.

Все центры укомплектованы новейшим медицинским оборудованием, накоплен запас необходимых лекарственных препаратов, что позволяет оказывать медицинскую помощь в нужном объеме и на высоком технологическом уровне. Для персонала медицинских центров сформирован запас средств индивидуальной защиты. Общее число персонала центров составляет более 2 тысяч человек. Все специалисты прошли подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.