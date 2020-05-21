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ТАСС

В Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 46 кораблей и судов

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Репетиция парада ВМФ в Санкт-Петербурге
Репетиция парада ВМФ в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По словам министра обороны, в параде будут участвовать в том числе первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и другие

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 40 кораблей, судов и подводных лодок примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в День ВМФ, который будет отмечаться в нынешнем году 26 июля. Об этом в среду сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"Начнем заседание коллегии с рассмотрения хода подготовки к проведению Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, запланированного на 26 июля. В параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение", - сообщил Шойгу.

По его словам, в параде будут участвовать в том числе первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и другие.

"В знак признания большого вклада российского флота в исследования Мирового океана вместе с боевыми кораблями по Неве пройдут два новейших гидрографических судна. На Кронштадтском рейде встанет океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое сейчас завершает совместную с Русским географическим обществом научную экспедицию к берегам Антарктиды", - отметил министр.

В честь 75-летия Победы по Неве также пройдут боевые катера со знаменами прославленных соединений флота. Историческая часть парада будет включать в себя проход десантных катеров с легендарными танком Т-34 и установкой БМ-13 "Катюша".

Министр уточнил, что помимо Санкт-Петербурга военно-морской парад пройдет на всех флотах - в Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, а также в пункте базирования сил флота в Средиземном море в сирийском порту Тартус. Впервые парад сил Каспийской флотилии пройдет в новом пункте базирования в городе Каспийске.

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