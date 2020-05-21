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Военное обозрение

Замеченные странности учений китайской танковой бригады

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Источник изображения: 81.cn

В Китае прошли танковые учения, в которых были задействованы экипажи основных боевых танков Type96 НОАК. Это 42,5-тонные машины, основным вооружением которых является гладкоствольная 125-мм пушка. Танковое орудие ZPT-98 - нелицензионная копия 2А46М (Д-81ТМ), разработанной более полувека назад в СССР.

В ходе учений различного рода навыки отрабатывали танкисты танковой бригады 72-й армии НОАК. Особенностью учений, как отмечают в самом Китае, является то, что десятки танков совершили марш в горный район – «на незнакомую местность», где предстояло произвести оценку обстановки и вступить в бой с условным противником.

Китайские танкисты отмечают, что сложность состояла в необходимости выхода на оперативный простор через узкие коридоры на гористой и холмистой местности.

Источник изображения: 81.cn

На некоторых участках танкам 72-й бригады приходилось проходить по узким дорогам, с обеих сторон которых высились фактически отвесные горы, вдобавок с довольной густой растительностью.

Если бы тот самый условный противник, с которым предстояло вступить в бой, не «ожидал» колонну танков на открытом пространстве (как то предусматривалось легендой учений), а занял позиции на господствующих высотах, то велика вероятность того, что большинство танков оказалось бы в огненной ловушке со всеми вытекающими и для них, и для их экипажей последствиями. В этой связи китайские танковые учения и их легенда, по которой противник ожидал наступления там, где у него не было никаких шансов, выглядят весьма странными. Странность ещё и в том, что танковые колонны продвигались в горах даже без разведки. О какой в таком случае "оценке обстановки" в ходе учений говорит командование бригады, не совсем понятно.

Зато китайские танкисты были в медицинских масках...

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Страны
Китай
Россия
Продукция
2А46
Проекты
Военные учения
Медицина
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