Телескоп VLT подглядел за ростом планеты-гиганта у двойной звезды в созвездии Возничего

Снимки телескопа подтвердили данные трехлетней давности, которые собрала обсерватория ALMA

ТАСС, 20 мая. Новые фотографии молодой двойной звезды AB в созвездии Возничего указывают на то, что в ее окрестностях начала формироваться планета-гигант. Описание снимков, которые получил оптический телескоп VLT, опубликовал научный журнал Astronome & Astrophysics.

"На этих снимках, ближе к центру протопланетного диска, можно увидеть своеобразную закрученную двойную спираль. Один из ее рукавов направлен в сторону звезды, а второй - к окраинам звездной системы. Подобные структуры, как предсказывают теории формирования планет, должны появляться на первых стадиях их рождения. Они помогают газу и пыли скапливаться в окрестностях формирующейся планеты", - рассказала Анна Датри, планетолог из Университета Бордо (Франция) и один из авторов работы.

За последние десять лет астрономы открыли более 4 тыс. планет за пределами Солнечной системы. Часть из них по размерам и свойствам напоминают Землю, а остальные похожи на Юпитер и другие планеты-гиганты. Сейчас планетологи активно ведут "перепись" этих миров и пытаются понять, в каких условиях они формируются.

Астрономы предполагают, что для того, чтобы запустить этот процесс, нужно небольшое каменистое ядро, которое постепенно "наматывает" на себя окружающие его газ и пыль. Чем больше этот "зародыш", тем больше материи он успевает накопить, прежде чем свет новорожденной звезды разрушит газопылевой диск, в котором формируются планеты.

Размеры ядра будущего аналога Земли или Юпитера, в свою очередь, зависят от массы этого "бублика", которая не может превышать десятой части от массы светила. Поэтому ученые считали, что крупные газовые гиганты в принципе не могут возникнуть в окрестностях красных карликов, так как для этого там просто нет нужных условий. Однако недавно астрономы обнаружили сразу несколько крупных планет в окрестностях небольших звезд, что заставило их усомниться в подобных теориях.

Космическое "свидетельство о рождении"

Датри и ее коллеги впервые проследили за этим процессом, изучая фотографии новорожденной двойной звезды AB. Она расположена в созвездии Возничего на расстоянии в 530 световых лет от Земли. По текущим представлениям астрономов, этот объект представляет собой пару крупных звезд массой примерно в 2,5 раза больше Солнца. Они сформировались всего два-три миллиона лет назад.

В прошлом ученые не обращали на AB Возничего особого внимания. Однако ситуация изменилась в 2008 году, когда американские астрономы обнаружили в окрестностях одной из этих звезд необычно большой диск из газа и пыли. Первые его фотографии, которые получила в 2017 году микроволновая обсерватория ALMA, указывали на то, что внутри него могла формироваться планета.

Детальные фотографии газопылевого диска в окрестностях одной из звезд AB Возничего, которые сделал оптический телескоп VLT, подтвердили, что это действительно так. Анализ снимков показал, что пустоты и возмущения внутри диска, открытые ALMA, были порождены "зародышем" формирующейся планеты, который активно захватывал и поглощал газ и пыль. Как предполагают планетологи, на его месте в конечном итоге возникнет крупный газовый гигант массой примерно в три раза больше Юпитера.

Подобное открытие, как отмечают Датри и ее коллеги, подтверждает то, что общепринятые теории о формировании планет все же не полностью ошибочны. Дальнейшие наблюдения за новорожденной планетой у AB Возничего, как надеются астрономы, помогут им узнать секреты роста газовых гигантов в окрестностях красных карликов и других небольших светил.