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Российская газета

"Ящерица": зачем сербы вооружили зенитную самоходку ракетами от МиГ-29

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Источник изображения: rg.ru

Зенитная самоходная установка Praga PLDvK vz. 53/59 Jesterka ("Ящерица") активно применялась сербской армией в ходе отражения агрессии НАТО в 1999 году.

Данная боевая машина была разработана еще вначале пятидесятых годов в Чехословакии. В качестве основного вооружения применялись спаренные 30-мм пушки со скорострельностью до 150 выстрелов в минуту на один ствол. С их помощью можно было поражать противника на расстоянии до 2000 м и на высотах до 3500 м.

В ходе гражданской войны на территории бывшей Югославии данные ЗСУ, в основном, работали по наземным целям, хотя, как утверждается, один раз им удалось сбить МиГ-21 хорватских военно-воздушных сил.

К моменту начала конфликта со странами Североатлантического альянса "Ящерица" считалась сильно устаревшей и неспособной эффективно бороться с современной авиацией.

Тем не менее воевавшим на такой технике расчетам удалось уничтожить более десятка крылатых ракет и один крупный разведывательный беспилотный аппарат.

В ходе боев в Косово была замечена новая модификация, выполненная сербскими военнослужащими. Вместо скорострельных орудий она получила ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 с инфракрасными головками самонаведения и дополнительными двигателями. Такое оружие, известное также под западным обозначением AA-11 Archer ("Лучник"), применялось ранее истребителями МиГ-29.

В результате модернизации появилась возможность бороться с объектами, действующими на высоте 9500 метров и дальности 6500 метров. Утверждается, что такая ракетная установка повредила два американских бронированных двухдвигательных А-10 Thunderbolt II. Эти штурмовики широко применяли тогда снаряды с сердечниками из обедненного урана.

Очевидно, опыт создания подобных комплексов ПВО был учтен при разработке ракетно-пушечного комплекса PASARS-16 "Терминатор", впервые продемонстрированного в 2016 году.


Алексей Брусилов

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