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Третий F‑35 разбился

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Jensen Stidham / Reuters

Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II Военно-воздушных сил (ВВС) США разбился при посадке после учебного полета, пилот самолета катапультировался и доставлен в больницу, где находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей, сообщает The Drive.

Инцидент произошел 19 мая в 21:30 по восточному времени на авиабазе Эглин ВВС США во Флориде. Причины ЧП не раскрываются. Издание напоминает, что данная авария может стать третьей для F-35 Lightning II, которая привела к полному уничтожению планера самолета, и второй за последние пять суток для американских истребителей пятого поколения.

15 мая недалеко от авиабазы Эглин разбился истребитель пятого поколения F-22 Raptor, пилот которого впоследствии был госпитализирован.

В марте крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II.

В январе корпорация пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех модификаций достигает 70-90 процентов.

F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 11 странах мира — США, Великобритании, Австралии, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. Ведущая роль в разработке истребителя принадлежит первым двум государствам (более 50 процентов комплектующих производят США, 15 процентов — в Великобритании).

Всего планируется произвести более четырех тысяч F-35 Lightning II.

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Австpалия
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Продукция
F-22
F-35
F-35A
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Проекты
Истребитель 5 поколения
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