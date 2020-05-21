Объединенная судостроительная корпорация определилась со штаб-квартирой в Петербурге

Как сообщает санкт-петербургское издание газеты "Коммерсантъ" в материале Константина Куркина "Туда суда. ОСК определилась с местом петербургского офиса", самая насущная проблема российского судостроения наконе-то решена.

Как стало известно "Ъ-СПб", Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выбрала здание, в которое перевезет основные подразделения из Москвы. Речь идет о бизнес-центре сети "Сенатор" на 17-й линии Васильевского острова, в котором корпорация арендовала около 7 тыс. кв. м. Под представительский офис, в котором будет работать топ-менеджмент, компания ранее получила от города здание в переулке Антоненко возле Исаакиевского собора. Первый этап переезда должен завершиться в июле. По оценке экспертов, годовая аренда офиса на Васильевском острове может обойтись в 100-150 млн рублей.

Бизнес-центр сети "Сенатор" на 17-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге (с) ЦИАН

ОСК снял большую часть бизнес-центра на 17-й линии Васильевского острова, 22в, рассказал "Ъ" источник, знакомый с ситуацией. По его словам, корпорация взяла в аренду у холдинга "Империя" (развивает сеть бизнес-центров "Сенатор".- "Ъ") более 6 тыс. кв. м. Другой собеседник "Ъ-СПб" утверждает, что компания займет почти 7 тыс. кв. м. По информации "Ъ-СПб", контракт был заключен в мае. Источник "Ъ" говорит, что перед тем, как определиться с офисом, корпорация "прошерстила полгорода" и посмотрела практически все крупные лоты.

В ОСК рассказали "Ъ-СПб", что на Васильевском острове разместятся сотрудники, отвечающее за военное и гражданское судостроение, техническое развитие, IT-сферу и материальное обеспечение, а также часть кадрового и финансово-экономического блока.

Предполагается, что в Петербурге будут работать около 300 человек, уточнил представитель корпорации. Объем арендованных площадей и другие детали сделки в судостроительной компании не назвали. Управляющий директор сети "Сенатор" Дмитрий Золин отказался от комментариев.

Под представительский офис корпорация намерена перепрофилировать здание в переулке Антоненко, 4а, площадью 3,3 тыс. кв. м. Там будут находиться кабинеты председателя совета директоров ОСК Георгия Полтавченко, президента корпорации Алексея Рахманова и его основных заместителей. В декабре прошлого года Смольный передал здание ОСК на десять лет, за его аренду она будет платить 30,1 млн рублей в год, сообщали в комитете имущественных отношений. Правительство Петербурга также собиралось сдать корпорации здание на Вознесенском проспекте, 14а, но та от него отказалась. Это решение господин Рахманов объяснял необходимостью дорогостоящей реконструкции здания.

О том, что корпорация может перенести штаб-квартиру в Петербург, впервые стало известно в марте прошлого года. Источники "Ъ-СПб" называли эту идею логичной, поскольку на Северо-Западе сосредоточена основная часть верфей и конструкторских бюро ОСК, а также головной штаб ВМФ и такие крупные заказчики, как "Газпром" и "Газпром нефть". Переезд будет финансироваться за счет займов и дивидендов и обойдется в 1,4 млрд рублей, рассказывал ТАСС Алексей Рахманов. В корпорации рассчитывают, что первый этап переезда должен завершиться до конца июля. Но, как уточнил представитель судостроительной компании, на этот срок может повлиять пандемия. В арендованных зданиях необходимо сделать ремонт и обеспечить необходимую инфраструктуру, включая закрытые каналы связи, пояснил он.

Заместитель руководителя отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Наталья Киреева считает, что ОСК могла договориться с "Империей" о ставке аренды в 1,2 тыс. рублей за "квадрат" в месяц с учетом НДС и операционных расходов. Партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин оценивает ее в 1,5-1,8 тыс. рублей за "квадрат".

Таким образом, ежегодные затраты корпорации на аренду площадей на Васильевском острове могут составить 100-150 млн рублей.

При аренде таких больших площадей заключаются долгосрочные договоры на пять лет и более, отмечает госпожа Киреева. По ее словам, это крупнейшая сделка по аренде офисов в этом году на текущий момент. Согласно данным Knight Frank, крупнейшей сделкой на офисном рынке города за последние три года стала аренда "Газпромом" бизнес-центра "Коллегия" на набережной Мойки, 74, площадью 17 тыс. кв. м.

Сейчас штаб-квартира ОСК находится в московском бизнес-центре "Легион II" класса А на Большой Татарской улице, где компания арендует около 6 тыс. кв. м. Петербургское представительство корпорации расположено на площадях ЦКБ "Рубин" (входит в ОСК) на улице Марата. Это здание ранее рассматривалось в качестве альтернативы локации на Васильевском острове. Со временем площади в "Легионе II" и "Рубине" будут освобождены, говорит представитель судостроительной компании. При этом в столице останутся работать около 100 сотрудников ОСК, отвечающих за выставочную деятельность, присутствие на внешних рынках, связи с общественностью и взаимодействие с московскими заказчиками. Ставка аренды в БЦ "Легион II" может составлять примерно 30-35 тыс. рублей за "квадрат" в год без учета расходов на коммунальные услуги, говорит господин Заглумин. Таким образом, затраты на аренду в бизнес-центре "Сенатора" могут быть на 30% ниже, чем в Москве, оценивает он.

Аренда офиса у "Сенатора" на Васильевском острове - один из немногих вариантов разместить офис в историческом центре города, в новом здании и в пределах пешеходной доступности от метро, говорит Наталья Киреева. В Петербурге есть не более 15 объектов, где можно арендовать или купить офис площадью более 3 тыс. кв. м, подсчитала она. В непосредственной близости от выбранного корпорацией бизнес-центра располагаются "ОСК-Технологии", Балтийский завод, ЦМКБ "Алмаз", Адмиралтейские верфи, добавляет господин Заглумин. По словам эксперта, сейчас компании с госучастием, в отличие от частного бизнеса, демонстрируют активность на офисном рынке.