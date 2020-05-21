Войти
Военно-промышленный курьер

Балтфлот усилили ракетными кораблями

655
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Пелла», вышел в Балтийское море для прохождения заводских ходовых испытаний.

Представители сдаточной команды совместно с экипажем проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств. Затем будет выполнен комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням различными системами вооружения корабля.

По завершении заводских и государственных испытаний МРК «Одинцово» будет включен в состав Балтийского флота. Ему предстоит выполнять задачи в составе соединения малых ракетных кораблей и катеров военно-морской базы в Балтийске.

МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок, а также одиночно. На сегодня в состав БФ входят два таких корабля – «Мытищи» и «Советск».

МРК «Одинцово» – первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК
БФ
Похожие новости
15.01.2020
Схватка за океан. Самые современные боевые корабли России
14.10.2019
МРК "Советск" проекта 22800 Каракурт вошёл в состав Балтийского флота
22.05.2019
Начаты заводские ходовые испытания второго малого ракетного корабля проекта 22800
29.03.2019
"Каракурты" прикрылись "Панцирем". Каков экспортный потенциал новых российских корветов
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 18:22
  • 53
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 17:58
  • 2
Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ
  • 21.05 17:41
  • 73
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 21.05 17:35
  • 15
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 21.05 17:13
  • 3
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 16:45
  • 13
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 21.05 16:08
  • 1
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 15:25
  • 5
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 21.05 13:59
  • 39
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 21.05 11:26
  • 1
В России создадут Военно-инженерную академию - Шойгу
  • 21.05 06:52
  • 13
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 21.05 06:16
  • 2
Kresy (Польша): в Польше нет модернизации танков Т-72, есть «припудривание г***»
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).