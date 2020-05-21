Балтфлот усилили ракетными кораблями

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Пелла», вышел в Балтийское море для прохождения заводских ходовых испытаний.

Представители сдаточной команды совместно с экипажем проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств. Затем будет выполнен комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням различными системами вооружения корабля.

По завершении заводских и государственных испытаний МРК «Одинцово» будет включен в состав Балтийского флота. Ему предстоит выполнять задачи в составе соединения малых ракетных кораблей и катеров военно-морской базы в Балтийске.

МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок, а также одиночно. На сегодня в состав БФ входят два таких корабля – «Мытищи» и «Советск».

МРК «Одинцово» – первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)