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ЦАМТО

На вооружение артиллерийских подразделений ЮВО в Чечне поступили 12 гаубиц "Мста-Б"

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Гаубица «Мста-Б»
Буксируемая гаубица «Мста-Б» (2А65) калибр 152-мм.
Источник изображения: kollektsiya.ru

ЦАМТО, 20 мая. В рамках программы переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) артиллерийские подразделения 58-й общевойсковой армии ЮВО получили партию из 12 гаубиц 2А65 "Мста-Б".

Новые буксируемые орудия артиллеристы освоят в период лагерного сбора ракетных войск и артиллерии в ходе летнего периода обучения. В настоящее время расчеты гаубиц "Мста-Б" выполняют регламентные работы по переводу техники на летний режим эксплуатации.

Гаубица "Мста-Б" предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники. Максимальная дальность стрельбы гаубицы – до 30 км. Расчет орудия составляет 8 военнослужащих, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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