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Военное обозрение

«Шансы ЛНА на успех равны нулю»: обзор зарубежной прессы о поражениях Хафтара в Ливии

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Источник изображения: topwar.ru

Неудачи Ливийской национальной армии в боях под Триполи вызвали бурную и неоднозначную реакцию в мировых СМИ. Ведь успех войск ПНС, активно поддерживаемых Анкарой, может привести к кардинальному изменению всей военно-политической ситуации в стране.

Хафтару грозит потеря покровителей

В центре внимания иностранных средств массовой информации оказалась битва у авиабазы Аль-Ватия, в результате которой войска Хафтара потерпели неудачу и были вынуждены оставить стратегически важный объект. Обозреватель The Wall Street Journal Джаред Малсин считает, что перелом в гражданской войне вызван вмешательством в ситуацию Турции, которая оказала очень значимую поддержку силам Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

The Guardian, которую сложно заподозрить к симпатиям к Хафтару, тем не менее, также связывает успехи сил Правительства национального согласия с растущей поддержкой со стороны Турции. Анкара стремится расширить доступ к средиземноморским газовым месторождениям, поэтому и активно вмешивается в ливийскую войну, нарушая эмбарго ООН на поставки оружия. Как утверждает издание, Турция поставляет ПНС беспилотные летательные аппараты и перебрасывает в Ливию наемников-боевиков из Сирии.

Вместе с тем, The Guardian пишет, что поражение Хафтара может заставить поддерживающие его государства (к их числу западные СМИ относят и Россию) пересмотреть свою политику в Ливии, так как планы фельдмаршала свергнуть ПНС не сбываются. Результатом такого пересмотра может стать признание Правительства национального согласия. Пока же, как отмечает издание, изменением обстановки в Ливии очень обеспокоены Франция и Греция – две европейские страны, максимально противостоящие попыткам Турции помочь ПНС разгромить Хафтара.

«Аль-Джазира» подчеркивает, что захват верными ПНС войсками авиабазы Аль-Ватия изменил баланс сил на подступах к Триполи. Сейчас у Хафтара нет ни одной авиационной базы в западной части Ливии, что значительно усложняет положение верных ему войск, как в боевом плане, так и с точки зрения организации снабжения.

Как сообщает издание, войска Хафтара в течение последних 2 месяцев терпят одно поражение за другим. Были потеряны 6 стратегически важных городов и населенных пунктов на западном побережье, авиабаза Аль-Ватия, города Тиджи и Бадер вблизи ливийско-тунисской границы.

Lybian Express цитирует министра внутренних дел ПНС Фатхи Башагху, который утверждает, что после потери авиабазы шансы Хафтара и ЛНА на успех теперь равны нулю.

Источник изображения: topwar.ru

Что пишут турецкие газеты

Турецкие СМИ наиболее резки в оценке происходящего. Это понятно, поскольку Турция является главным покровителем Правительства национального согласия. Без турецкой поддержки, скорее всего, Хафтар уже давно занял бы Триполи. В турецких изданиях вроде Anadolu Халифу Хафтара называют лидером незаконных вооруженных формирований и всячески смакуют любые неудачи фельдмаршала.

Так, особый восторг турецких СМИ вызвало уничтожение верными ПНС силами ЗРПК «Панцирь» российского производства. Но от прямой критики в адрес России турецкие СМИ все же воздерживаются, главный объект для их негативных эмоций – Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому в сообщениях о поражении «Панциря» везде подчеркивается, что система была поставлена Хафтару Эмиратами.

Haberturk пишет о снижении поддержки Хафтара среди простого ливийского населения после череды неудач фельдмаршала. Видимо, типичный вариант арабского востока "поддержим тех, кто сильнее", работает и здесь.

Также турецкое издание подчеркивает, что ОАЭ и Египет могут остановить поддержку Хафтара, если убедятся в его неспособности освободить Триполи. Не исключено, что они поставят на Агилу Салиха – главу палаты представителей в Тобруке, который прежде горячо поддерживал Хафтара, но сейчас начинает его критиковать.

Руководство Абу-Даби рассматривает возможность поддержки Салиха с согласия Египта и России,

- пишет издание.

Впрочем, стоит отметить, что турецкие и катарские СМИ явно преувеличивают масштабы поражения армии Хафтара. Говорить о том, что его армия едва ли не разгромлена наголову, очень преждевременно. Но, конечно, для Хафтара события в Триполитании неприятны, а его покровителям в лице ОАЭ и Египта придется привлечь дополнительные ресурсы для оперативного восстановления боевых возможностей Ливийской национальной армии.

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