Австралия вооружилась тройкой передовых эсминцев

Австралийские ВМС получили третий ракетный эсминец типа Hobart. Вчера, 19 мая, портал navyrecognition.com сообщил о том, что на верфи компании ASC в Oсборне состоялась торжественная церемония передачи Королевскому флоту Австралии нового ракетного эсминца HMAS Sydney.

HMAS Sydney был заложен в декабре 2015 года и в мае 2018 года сошёл на воду. В австралийском военном ведомстве эсминцы типа Hobart называют «самыми мощными боевыми кораблями, которыми когда-либо располагала Австралия».

Эсминец HMAS Sydney Источник изображения: navyrecognition.com

Австралийские эсминцы созданы на базе фрегатов типа Álvaro de Bazán, спроектированных компанией Navantia для ВМС Испании. В период с 1999 по 2012 год было построено пять таких фрегатов, предназначенных для действий в составе поисково-ударной группы во главе с авианосцем.

Эсминцы типа Hobart строятся по программе SEA 4000, согласно которой австралийские ВМС получили три современных многоцелевых боевых корабля. Длина эсминца типа Hobart составляет 147 м, водоизмещение — 6150 т. Каждый из кораблей оснащён системой AEGIS с многофункциональной РЛС Lockheed Martin AN/SPY-1D(V) и 48-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41, в которой могут размещаться зенитные ракеты Standard SM-2 и ESSM (в перспективе — Standard SM-6 и Tomahawk).