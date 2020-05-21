За неделю до старта: замглавы NASA выгнали из-за Луны

СМИ сообщили, что замглавы NASA уволили из-за лунной программы

В NASA скандал - свой пост спешно покинул глава пилотируемой программы. Он ушел за неделю до первого старта астронавтов на американском корабле Dragon, источники сообщают о причинах - дело, возможно, в лунной программе.

В американской космической отрасли переполох - в отставку ушел руководитель пилотируемой программы NASA, замглавы ведомства Дуглас Ловерро. Менеджер ушел неожиданно спустя всего шесть месяцев после своего назначения на этот пост. Увольнение специалиста стало сюрпризом для всей отрасли - он не делал никаких намеков о грядущем уходе на прошедшем 13-14 мая заседании консультативного совета NASA по пилотируемым исследованиям.

Об этом не упомянул и сам глава NASA Джим Брайденстайн 19 мая во время заседания Национального совета по космосу, хотя отставка состоялась 18 мая.

В NASA не сообщили причины увольнения, однако по данным источников издания SpaceNews в космической отрасли Ловерро и Брайденстайн разошлись в деталях американской исследовательской программы.

«Риски, которые мы принимаем, будь то технические, политические или личные, имеют возможные последствия, если мы оцениваем их некорректно. Я взял на себя такой риск ранее в этом году, поскольку считал это необходимым, чтобы выполнить нашу миссию, - написал Ловерро в письме своим коллегам. - Теперь, по прошествии времени, стало ясно, что я ошибся в выборе того, ради чего я один должен нести последствия». Он не уточнил, какую совершил ошибку, хотя речь не идет о коммерческой пилотируемой программе, пишет издание.

Возможно, предполагают СМИ, уход как-то связан с исполнением лунной пилотируемой программы США, для которой 30 апреля NASA выбрало трех возможных подрядчиков - компании Blue Origin, SpaceX и Dynetics.

Ловерро в своем прощальном письме выразил уверенность в осуществлении пилотирумых программ NASA - как в полетах к МКС, так и лунной программе.

«Хочу пояснить, что мой уход не имеет никакого отношения к вашей работе как организации, ни с планами, которые мы разработали для выполнения нашей миссии», - написал он.

Позднее сам Ловерро прокомментировал свою отставку изданию Washington Post.

«Это ни имеет отношения к коммерческой программе. Это связано со спешкой по «Артемиде» (лунная программа) и я не хочу расписывать это более подробно», - заявил чиновник.

Обращает на себя внимание тот факт, что об отставке стало известно за неделю до первого старта за 9 лет астронавтов США на американском пилотируемом корабле к МКС, который состоится 27 мая.

«Я глубоко озабочена этой внезапной отставкой за восемь дней до первого за десятилетие запуска американских астронавтов с американской территории, - заявила Кендра Хорн, председатель подкомитета палаты представителей конгресса по космосу. - При нынешней администрации мы наблюдаем картину внезапных уходов, которые подрывают наши усилия в пилотируемой космической программе».

Ловерро занял свой пост в октябре 2019 года, сменив на нем Билла Герстемайера, занимавшего его 14 лет. Как сообщили в NASA, пока кресло Ловерро займет его заместитель Кен Бауэрсокс.

«Отставка Ловерро подняла волну споров после ее оглашения. Он должен был руководить проверкой готовности к полету корабля Crew Dragon к МКС. Окончательное решение о полете или отмене пуска было за ним», - пишет космический обозреватель Эрик Бергер.

Хотя официально в заявлении NASA говорится об отставке, сразу два источника POLITICO в отрасли сообщили, что Ловерро уволен по приказу главы NASA Браденстайна.

В апреле стало известно, что первый испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon с экипажем запланирован на 27 мая 2020 года. Корабль будет выведен в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9, Crew Dragon доставит астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена на Международную космическую станцию (МКС). Данный полет станет первым пилотируемым запуском американского космического корабля с 2011 года.

Павел Котляр