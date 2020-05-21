"Не оставляете выбора": в Донбассе готовятся к наступлению

ЛНР привела вооруженные силы в полную боевую готовность

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики была приведена в полную боевую готовность после серии обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Республика намерена отодвинуть линию соприкосновения, поскольку регулярное нарушение украинскими военными перемирия несет угрозу гражданской инфраструктуре.

Самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) придется принять решительные меры и отодвинуть линию соприкосновения, если украинская сторона продолжит провокационные обстрелы мирных жителей и важнейших объектов инфраструктуры, заявил глава республики Леонид Пасечник.

Так он отреагировал на произошедший 16 мая обстрел республики со стороны украинских силовиков, в результате которого была повреждена линия электропередачи - она питала критически важные объекты инфраструктуры, социальные объекты и жилой сектор.

По этой причине Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры и прекратить «ничем не спровоцированные обстрелы» территории самопровозглашенной республики, предоставив гарантии безопасности, чтобы можно было провести ремонтные работы на критически важных объектах гражданской инфраструктуры.

«В случае продолжения подобных действий со стороны Вооруженных сил Украины, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения", - предупредил Пасечник.

Глава ЛНР отдал указания о приведении подразделений народной милиции республики в боевую готовность.

Он назвал регулярные обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры целенаправленной провокацией со стороны украинских подразделений. "И в этой акции Украина уже добилась определенных результатов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие нам гуманитарной катастрофой", - подчеркнул он в заявлении.

Чтобы избежать эскалации конфликта, глава самопровозглашенной республики призвал Россию, Германию, Францию, которые входят в «нормандскую четверку», а также представителей ОБСЕ повлиять на Украину для обеспечения реального перемирия.

В этот же день в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили РИА «Новости», что украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной республики. Как уточнил собеседник агентства,

украинская сторона вела огонь из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП-2 по четырем подконтрольным ЛНР населенным пунктам.

Официальный представитель вооруженных сил ЛНР Яков Осадчий 17 мая сообщил, что в результате обстрела ВСУ населенного пункта Донецкий погиб сотрудник Народной милиции республики. «Противник продолжает вести огонь по территории Республики. На этот раз боевики 93-й бригады открыли огонь из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении н.п. Донецкий», - уточнил Осадчий.

Он заверил, что вооруженные силы ЛНР не оставят произошедшее без «адекватного ответа». Руководство самопровозглашенной республики призвало наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия со стороны Украины и потребовать от Киева прекратить огонь по всей линии соприкосновения.

За два дня до этого полпред России на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что группа не смогла принять итоговое заявление после прошедших 14 мая переговоров в видеоформате. Тогда решался вопрос о мерах по прекращению огня.

«Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года», - рассказал представитель России.

На заседании он обратил внимание, что ситуация с обеспечением безопасности на линии соприкосновения остается сложной. «Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины», - утверждал Грызлов.

В подтверждение этого он привел данные СММ ОБСЕ, согласно которым все жертвы и пострадавшие от обстрелов среди гражданского населения - жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе парижского саммита "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установить в Донбассе полноценный режим прекращения огня до конца 2019 года. Но даже за это время его неоднократно срывали.

Лидия Мисник