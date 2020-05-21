В России стартует отправка призывников в войска

Впервые за многие десятилетия родных и друзей уходящих в армию призывников не пустят на сборные пункты. Проститься на год им придется дома. В Минобороны также заранее рекомендовали родственникам новобранцев не приезжать на церемонию принятия Военной присяги: на территорию полков и дивизий даже в этот торжественный день посторонним вход закроют.

Причина ограничений - коронавирус. В Минобороны делают все, чтобы оставить инфекцию за порогом воинских частей. Этим же соображением продиктованы другие меры безопасности: стопроцентное тестирование призывников на COVID-19, масочный режим и обязательная телеметрия в военкоматах, дополнительный медосмотр новобранцев на сборных пунктах. Да и по дороге на службу ребят не оставят без постоянного контроля. Все призывные команды в пути будут сопровождать медики. Количество перевозимых в одном железнодорожном вагоне человек сократят на треть. А использовать для транспортировки новобранцев самолеты гражданской авиации станут при условии их загрузки только воинскими командами. Опять же по соображениям безопасности по прибытии в часть молодое пополнение на две недели изолируют в карантине.

В гарнизонах уже все готово для приема новобранцев. Скажем, в соединениях и частях Центрального военного округа для них приготовили более ста мест отдельного размещения. Там создали запас защитных медицинских масок и средств дезинфекции. По словам начальника организационно-мобилизационного управления ЦВО Александра Линькова, командиры, принимающие призывников в свои подразделения, будут проживать вместе с ними до окончания двухнедельного карантина. Кроме того, все молодые солдаты пройдут по месту службы медицинское психологическое обследование. Ежедневно для них организуют трехразовую термометрию. Питаться новобранцы будут не в общей столовой, а отдельно от других военнослужащих - еду и одноразовую посуду им будут приносить.

Юрий Гаврилов