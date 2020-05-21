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Военное обозрение

В Нагорном Карабахе показали испытания дрона-«камикадзе» местного производства

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Источник изображения: topwar.ru

На военном полигоне «Тигранакерт» в Нагорном Карабахе (Арцахе) успешно прошли испытания нового ударного беспилотника, созданного в непризнанной республике. По своему принципу действия он является дроном-камикадзе.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны НКР.

Военные Нагорного Карабаха предоставили также видео, где можно увидеть, как беспилотник поражает цель.

Аппарат разработали и изготовили силами специалистов непризнанной республики. Подробные тактико-технические характеристики БПЛА военные не разглашают, но утверждают, что беспилотник не уступает аналогам, выпускаемым ведущими производителями вооружений. Дрон действует независимо от различных систем локации, обладает высокой маневренностью, надежно и легко контролируется. В пресс-службе вооруженных сил Нагорного Карабаха отмечают также большие ударные возможности нового аппарата.

Наблюдавший за испытаниями командующий войсками республики генерал-майор Джалал Арутюнян и другие представителя военного руководства республики были довольны результатами.

Вскоре планируется запустить новый БПЛА в серийное производство, после чего он поступит на вооружение нагорно-карабахских вооруженных сил.

О том, на каких мощностях в Нагорном Карабахе собираются реализовать план по серийному производству БПЛА-"камикадзе" и не приведёт ли их использование к новому этапу эскалации конфликта, в Степанакерте не говорят.

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