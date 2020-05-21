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Интерфакс-АВН

Boeing на фоне COVID-19 сохраняет прогноз спроса на самолеты в РФ в ближайшие 20 лет

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Источник изображения: Boeing

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Boeing, несмотря на ситуацию с пандемией COVID-19, сохраняет прогноз спроса на самолеты в России и Центральной Азии в ближайшие 20 лет на уровне 1,3 тыс. штук.

"Мы ожидаем (в связи с COVID-19, - ИФ) снижения объема производства на несколько лет всей линейки наших самолетов. Например, узкофюзеляжные самолеты будут производиться в объеме чуть больше 30 самолетов, хотя совсем недавно и Boeing, и Airbus могли производить до 60 таких самолетов", - заявил глава Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"У ОАК тоже есть серьезные планы, и я уверен, что эта эпидемия затронула и их. Но мне кажется, что в целом прогноз по России остается в силе: России будет нужно в ближайшие 20 лет почти 1,3 тыс. самолетов, это $270 млрд. Это такой огромный пирог, который будет вполне достаточен и для российского производителя, и для западных", - сказал Кравченко.

Говоря о влиянии COVID-19 на мировой спрос на широкофюзеляжные самолеты, Кравченко отметил, что в краткосрочной перспективе такие машины "будут востребованы немного меньше".

"В первую очередь будут восстанавливаться внутренние перевозки в странах - это узкофюзеляжные самолеты. Но в долгосрочной перспективе наши маркетологи прогнозируют, что через 2-3 года восстановится спрос и на широкофюзеляжную технику, и отрасль вернется к своему обычному ритму", - сказал топ-менеджер.

Boeing является одним из основных потребителей титана российской "ВСМПО-Ависма". Падение производства самолетов сказывается на объемах закупок у "ВСМПО", признал Кравченко.

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Страны
Россия
Компании
Airbus
Boeing
ВСМПО-Ависма
ОАК
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