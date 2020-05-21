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Российская газета

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

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Источник изображения: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.

Польский портал Kresy заинтересовался российскими танками Т-72БЗМ, прошедшими глубокую модернизацию. Они поступают как в Вооруженные силы РФ, так и в белорусскую армию.

Это модели, как отмечает автор, с повышенными мобильными и боевыми характеристиками, новым двигателем в 1130 лошадиных сил, улучшенным вооружением и более мощной броней.

Издание обратилось за комментарием по этому поводу к генералу-танкисту, бывшему командующему сухопутными войсками Польши Вальдермару Скшипчаку.

Эксперт признал, что боеспособность российских Т-72 значительно возросла. А вот ситуацию с обновлением аналогичных танков в Польше он обрисовал, используя едкое выражение другого польского генерала Бука: "Это припудривание дерьма, а не модернизация".

Он посетовал, что этот вопрос обсуждают уже тридцать лет, но безрезультатно. У Польши нет возможности улучшить старые советские танки. По мнению генерала, его стране следовало бы обратиться к стратегическим партнерам с предложением о совместной сборке боевых машин. Например, наладить на территории Польши производство американских "Абрамсов".

"О модернизации наших Т-72 лучше забыть, нам с ней не справиться, - уверен Вальдемар Скшипчак. - Мы не сможем сделать так, чтобы этот танк оправдал ожидания военных, а не политиков и промышленников".

Польским политическим деятелям генерал посоветовал отправить воевать на псевдомодернизированных Т-72 своих сыновей.

В статье напоминают, что в июле 2019 года был заключен контракт стоимостью 1,749 миллиардов злотых на ремонт и модернизацию 318 танков Т-72. Его планируют завершить к 2025 году.

Ранее также имелись планы по комплексной модернизации этих танков, но программу сильно сократили из-за нехватки средств. Этот проект был раскритикован генералом Скшипчаком. Он считает, что обновленные в ее рамках Т-72, будут бесполезны на поле боя.

Приводят в статье и мнение издания The National Interest относительно танков Польши. Эксперты журнала отмечают, что их оружие не сможет пробить броню российских боевых машин, а сами буду уязвимы для снарядов противника.

Единственная надежда Польши, полагают в NI, это модернизация танка "Леопард".


Олег Корякин (Казань)

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