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Профессионализм караула собираются определять по фотографии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты психологической службы дислоцированной в Бурятии армии изучат уникальную методику проверки воинских караулов.

Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В рамках сборов специалисты освоят методику «Видикор», которая позволяет провести комплексную оценку психоэмоционального состояния человека, изучив его личную фотографию.

«Военные психологи примут участие в уникальном практическом занятии с военнослужащими, отобранными для несения караульной службы. В настоящее время методика эффективно применяется там, где необходима быстрая, объективная, безоценочная, реальная характеристика человека», — отметили в ВВО.

Им также предложат методику подготовки караулов в нестандартных ситуациях. В частности, при попадании на охраняемый объект беспилотников.

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