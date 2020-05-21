Буянов в погонах будут бить на расстоянии

Подразделения военной полиции Белогорского гарнизона получили на вооружение комплексы нелетального оружия «Парализатор», сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Парализатор» относится к электрошоковым устройствам и может поражать злоумышленника разрядом тока как при близком контакте, так и на расстоянии. Комплекс оснащен прицельным приспособлением и лазерным целеуказателем.

После попадания электрода в цель передаётся электрический разряд, который временно обездвиживает человека, но не лишает его сознания.

Дальность воздействия «Парализатора» не уточняется, однако известно, что аналогичный комплекс, созданный в США, способен поразить цель на дистанции до 10 метров.