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Буянов в погонах будут бить на расстоянии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Подразделения военной полиции Белогорского гарнизона получили на вооружение комплексы нелетального оружия «Парализатор», сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Парализатор» относится к электрошоковым устройствам и может поражать злоумышленника разрядом тока как при близком контакте, так и на расстоянии. Комплекс оснащен прицельным приспособлением и лазерным целеуказателем.

После попадания электрода в цель передаётся электрический разряд, который временно обездвиживает человека, но не лишает его сознания.

Дальность воздействия «Парализатора» не уточняется, однако известно, что аналогичный комплекс, созданный в США, способен поразить цель на дистанции до 10 метров.

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