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Агрессивные амбиции США могут похоронить все международные договоры о безопасности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский МИД прокомментировал заявление посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер о том, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.

В министерстве отметили, что это было бы нарушением одного из ключевых положений «Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора (НАТО)» от 27 мая 1997 года.

Здесь сказано: «Государства — члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем».

Посол США в Варшаве же ранее вмешалась в продолжающийся уже несколько недель в Германии спор о размещении на территории страны американского ядерного оружия. «Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя»,- написала Джоржетт  Мосбахер в Twitter вечером 15 мая.

«Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО, а также ставят под угрозу саму материальную основу европейской безопасности, уже ослабленную в результате односторонних шагов США, прежде всего, выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»,— заявили в МИД РФ.

По мнению Москвы, «реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США». «Так давно поступила Россия, вернув все ядерное оружие на свою национальную территорию»,— напомнили в дипведомстве.

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