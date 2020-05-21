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Российская газета

150 лет назад в России приняли на вооружение легендарную берданку

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Винтовка Бердана в версии охотничьей берданки 32-го калибра. Из арсенала редактора "толстушки".
Винтовка Бердана в версии охотничьей берданки 32-го калибра. Из арсенала редактора "толстушки".
Источник изображения: Борис Голкин

150 лет назад, в мае 1870 года, в России провели конкурс, в результате которого на вооружение Русской армии приняли четырехлинейку: винтовку конструкции Хайрема Бердана.


Одна из ста

Слово "берданка" ассоциируется с охотником минувшей эпохи. Или с дедом-сторожем - который норовил всыпать солью в мягкое место ворам в колхозном саду.

И напрасно. Для своего времени - передовая винтовка. С ней наши прадеды воевали с турками, затем - в Первую мировую, в Гражданскую. А еще во время cоветско-финской войны 1939 - 1940 годов (но тогда ее применяли не мы, а финны). И в начале Великой Отечественной (ограниченно вооружали народное ополчение).

Есть избитая фраза: "генералы всегда готовятся к минувшей войне". Не всегда. Из Крымской войны, где наши парусники воевали против пароходов, а наша пехота с гладкоствольными ружьями против нарезных штуцеров, выводы генералы сделали правильные.

Был объявлен конкурс на современную малокалиберную винтовку. Подходящую нашли в Америке. В 1867 году командированные в США русские офицеры Александр Горлов и Карл Гунниус из сотни систем выбрали лучшее: 11,43-мм винтовку Бердана.

Калибр мелкий. Но большой

Винтовку прямо в Америке модернизировали. Сразу уменьшили калибр до 10,67 мм, в русской системе мер это соответствовало 4,2 линии. Как повернулся язык назвать такого монстра малокалиберной? Так это смотря с чем сравнивать. В нашей армии тогда стояли на вооружении 15,2-мм винтовки Крнка и Карле. Берданка на их фоне была "мелкашкой".

Наши офицеры внесли несколько десятков усовершенствований, применили патрон с цельнотянутой гильзой. Производство берданов наладили на заводе "Кольт", заказали партию из 30 тыс. штук и 7,5 млн патронов.

У первой версии берданки (тип N 1) был затвор откидного типа. Заряжали ее так: оттягивали назад за хвостовик замочную трубку, при этом взводилась боевая пружина, а ударник ставился на боевой взвод. Затем, взявшись за небольшую шарообразную рукоятку, открываем затвор, откидывая его вперед и вверх. Вкладывали патрон в патронник, закрывали затвор. Неудобно и, как тогда говорили, - мешкотно. Догадываетесь, от какого слова произошло нынешнее "замешкаться"?

Оружейная мысль той эпохи уже пришла к винтовкам с продольно скользящим затвором. Легким движением кисти руки досылаешь патрон в патронник...

Винтовку с таким затвором Хайрем Бердан привез в Санкт-Петербург, представил ее царю.

Александр II повелел: гвардии и учебному пехотному батальону Петербургского военного округа провести сравнительные испытания. Бердан с продольно скользящим затвором победил конкурентов: предыдущую версию бердана и 11-мм винтовку системы Вердера (создана в Баварии).

Новый бердан был удобнее, дешевле, точнее и надежнее. Но особенно его таланты раскрывались по скорострельности: конкуренты выпускали в минуту от 18 до 21 пули, а бердан N 2 - до 28.

Бердан N 1 мы покупать перестали, оставшиеся винтовки продали в самих США. За ними сразу закрепилось название "русские мушкеты". Ведь это была честная эпоха, когда вещи называли своими именами. В Америке знали, какой огромный вклад в конструкцию внесли русские офицеры.

Новые винтовки заказали в Бирмингеме (Англия), затем производство наладили в России.

И весьма вовремя. Через несколько лет разразилась война с турками. Гвардейские части успели перевооружить на винтовки Бердана N 2, которые не уступали турецким. Да, на турецком фронте не все было гладко: остро не хватало патронов, были проблемы с надежностью в условиях низких температур. Но в целом винтовка зарекомендовала себя очень неплохо. По итогам решили доработать прицел: увеличили его с 1500 до 2250 шагов.

Магия чисел

Бердан N 2 вошел в историю и еще в одном качестве: последняя однозарядная винтовка Русской армии. Затем наступила эпоха "повторительных" винтовок. Так называли многозарядные системы: передернул затвор - как бы повторил выстрел.

... В 1870 году, когда винтовка Бердана победила в конкурсе, из Михайловского артиллерийского училища выпустился Сергей Мосин. Ему был 21 год. Магия чисел: ровно через 21 год его винтовку примут на вооружение. И трехлинейка Мосина заменила четырехлинейку Бердана.

В истории остались обе. Эти ружья охотники хранят, холят и лелеют. И правильно: из них еще нашим внукам стрелять и стрелять.

Конкретно


Особым и недозволенным способом

В США офицеры Горлов и Гунниус потребовали провести испытания винтовки особым способом - чисткой заржавленных механизмов недозволенным методом: с помощью абразивов. После чего - стрельба.

Вместе с основным вариантом винтовки Бердана в России приняли на вооружение драгунское и казачье ружья, а также кавалерийский карабин. Винтовка для казаков имела спусковой крючок в форме кнопки - "пуговки".

Для кавалерийских берданов сделали патрон с уменьшенным пороховым зарядом: чтобы снизить отдачу оружия при стрельбе с лошади.

В 1918 году безымянный красноармеец из винтовки Бердана метким выстрелом сбил аэроплан "Ваузен", производивший разведку для Колчака.

Две винтовки Бердана (военная и гражданская) были в коллекции страстного охотника Леонида Брежнева - генерального секретаря КПСС.

Кстати

Хайрем Бердан - конструктор одноименной винтовки. Один из создателей снайперского движения армии США.

Факты


Как штык

Число берданов в России перевалило за 6 миллионов. После каждой войны их переделывали и продавали охотникам. Берданы особо ценились.

В рекламном каталоге начала XX века карабин Бердана под револьверный патрон стоил 15 руб. Штуцер под патрон 20-го калибра (из пехотной винтовки Бердана) - 12 руб. Бердан N 1 комплектовался трехгранным штыком игольчатого типа. Бердан N 2 - четырехгранным. Штык можно было докупить за 1 руб. 25 коп.

Дорого это или нет? Фунт пшеничной муки (0,4 кг) тогда стоил 8 коп. Фунт яблок - 3 коп. Фунт говядины - 20 коп. Батон ржаного хлеба - 4 коп. Десяток яиц - 25 коп. Гармонь - 7 руб. Патефон - 40 руб. По цене Бердана можно было купить лошадь, но в состоянии "кляча на колбасу". Ломовая лошадка, как и дойная корова, - от 60 до 70 рублей. За доброго коня просили сотню.

Но после революции полыхнула Гражданская, стало не до охотников. Но уже в 1920-х годах берданы опять предложили народу. Конверсию организовал тульский оружейник Петр Фролов. При его жизни все переделки звали берданками, в том числе и из винтовок Мосина. А после смерти Фролова за всеми переделанными из боевого оружия дробовиками намертво закрепилось название "фроловка". Даже за теми, которые переделали задолго до рождения Фролова. История любит такие парадоксы.


Игорь Елков

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Великобритания
Россия
США
Турция
Финляндия
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