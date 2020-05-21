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Российский «Гонец» попробует догнать американский Iridium

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России ведутся работы по созданию системы низкоорбитальной спутниковой связи нового поколения «Гонец», сообщает «Роскосмос». Таким образом российский оператор может попробовать догнать по пропускной способности своих спутников американскую компанию Iridium.

По словам гендиректора «Гонца» Павла Черенкова, если текущая система требует ежегодного пополнения, предполагающего 1-2 ракетных запуска, то для поддержания системы «Гонец-М» потребуется 2-3 старта. Менеджер добавил, что для запусков космических аппаратов нового поколения выполняется адаптация стартовой площадки для ракет «Союз-2.1б» на космодроме Восточный.

«На начальном этапе развертывания будут выводиться по 7 аппаратов за запуск, а затем по 2-3 для поддержания группировки в штатном составе. Поэтому строительство площадки под легкий носитель на Восточном как нельзя актуально для того, чтобы Россия имела собственную постоянно развернутую и работающую низкоорбитальную систему связи», — считает руководитель.

В марте 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что запуск с космодрома Плесецк трех российских спутников связи «Гонец-М» перенесен с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.

В октябре 2018 года Минобороны России на портале госзакупок разместило извещение о проведении закрытого аукциона по покупке до 30 ноября 2019 года 80 аппаратов спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый. По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, российские военные пользуются услугами американской компании вместо российского «Гонца» по причине большей пропускной способности спутников первой.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Гонец-М
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Плесецк
Союз-2 РН
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