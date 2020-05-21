После «рукопашной» на границе Китай и Индия никак не успокоятся

Между Индией и Китаем сохраняется напряжённость, обострившаяся в этом месяце с очередной стычкой военных двух стран в спорном приграничном районе.

Индийская газета Economic Times, ссылаясь на свои источники в военном руководстве страны, сообщает о переброске на границу с Китаем, в долину реки Галван, дополнительных сил и приостановку в этом районе «строгих протоколов по коронавирусу Covid-19».

В китайской государственной газете Global Times («Хуаньцю шибао») появилась информация о том, что Народно-освободительная армия КНР успешно восстановила статус-кво в долине приграничной реки. Китайские силы «усилили меры пограничного контроля и предприняли необходимые шаги в ответ на недавнее незаконное строительство Индией оборонительных объектов через границу на китайскую территорию в регионе долины Галван», говорилось в сообщении.

Военный источник сообщил Global Times, что «действия индийской стороны серьёзно нарушили соглашения Китая и Индии по пограничным вопросам, нарушили территориальный суверенитет Китая и нанесли ущерб военным отношениям между двумя странами».